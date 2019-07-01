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У Польщі при землетрусі на шахті загинули три людини

Новини » Надзвичайні події    01.07.2019 - 21:45
У Польщі при землетрусі на шахті загинули три людини
Ілюстративне фото (osce.org)

Підземні поштовхи магнітудою 2,66 сталися на шахті Мурцки-Сташиць

У Польщі сьогодні, 1 липня, на вугільній шахті під Катовіце стався землетрус, в результаті чого загинули три гірники. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що підземні поштовхи магнітудою 2,66 сталися на шахті Мурцки-Сташиць у другій половині дня.

Представник гірничодобувної компанії PGG заявив, що в шахті знаходилися дев'ять гірників. Після землетрусу шість чоловік були доставлені в медичні заклади, три шахтаря загинули.

Нагадаємо, раніше на шахті Рудна в місті Польковіце стався сильний землетрус на шахті, в результаті якого постраждали 15 людей.

Землетрус оцінили у 7 з 10 балів за шкалою Ріхтера. Під час землетрусу в шахті перебувало 32 особи. В результаті землетрусу постраждали 15 осіб. Один з потерпілих - 50-річний чоловік. Він отримав множинні травми і буде транспортуватися в лікарню у Вроцлаві з допомогою вертольота.

Крім того, в травні минулого року в Польщі в результаті землетрусу загинули два шахтарі. Землетрус магнітудою 3,4 сталося на глибині близько 900 м. В той момент в шахті працювали близько 250 осіб, у зоні поштовху перебували 11 осіб. За даними Radio Poland, пошуки ускладнювалися високий рівень метану і грунтових вод.

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