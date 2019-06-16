Потужний вибух у центрі Києва: нові фото і відео інциденту

Вибух у центрі Києва (фото: facebook.com/kutiepov)

У мережі з'явилися нові фотографії з місця вибуху гаражів

Вибух у центрі Києва стався в ніч на 16 червня в гаражі, який розташований в Шевченківському районі на вулиці Тургенівська, 16. У мережі з'явилися нові відео та фото з місця події, які опублікував журналіст Богдан Кутєпов на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, розгрібали завали в 6:20. Цегляні куби близько 50 на 50 см (величезні шматки стіни) розлетілися в радіусі 30 метрів. Менші уламки цегли валялися за 50-80 метрів від епіцентру вибуху.

При цьому тільки дивом ніхто не постраждав. Кілька машин побило і в більшості вікон повилітали шибки. На одному під'їзді повністю знесло дах.

Вибух в центрі Києва (фото: facebook.com/kutiepov)

Нагадаємо, що на місці інциденту працювали 70 рятувальників ДСНС і 9 одиниць техніки. Вибух прогримів близько опівночі, в результаті було зруйновано 3 з 5 гаражів біля житлового будинку. Крім того, була пошкоджена газова труба, через що мешканці будинку залишилися без газу.

Потужність вибуху була такою, що його було чути за кілька кілометрів від місця події. Експерти встановили, що вибух невідомого походження стався в одному з гаражів. В результаті три гаража були зруйновані повністю.

Вибух в центрі Києва (відео: facebook.com/kutiepov)

В даний час правоохоронці встановлюють причину вибуху, але за словами очевидців, перед інцидентом вони чули їдкий запах газу.

Рятувальники заявили, що вибух міг статися через пошкодження газової труби. Місцеві жителі кажуть, що гаражі орендували власники кавових машин і вони залишали в гаражах не тільки свої авто, але і балони з газом.

Нагадаємо, що в Маріуполі вибухом знесло частину житлового будинку. В результаті вибуху постраждали дві людини.

Раніше повідомлялося про те, що біля Києва в результаті пожежі на автостоянці згоріли маршрутки.