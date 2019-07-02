Спали на городі, поки в домі горіли діти: нові деталі пожежі під Одесою (відео)

Пожежа в Одеській області (колаж: РБК-Україна)

Пожежа в Одеській області сталася через недогляд за дітьми

Пожежа в селі Чорна Окнянського району Одеської області забрала життя чотирьох маленьких дівчат, наймолодшій з яких не було і п'яти місяців. Трагедія сталася рано вранці, 1 липня, сусіди першими побачили недобре і викликали рятувальників. Пожежники швидко загасили вогонь, але шансів врятувати дітей не було, повідомляє ТСН.

Матері дівчаток у цей час були зовсім поруч з будинком - вони відсипалися на городі після чергової пиятики. 19-річна та 23-річна жінка закрили дітей вдома і пішли святкувати день народження сусідки.

Їх розшукали і розбудили сусіди. Кажуть, вони ледве трималися на ногах. У одної з горе-матерів в крові було виявлено 1,5 проміле алкоголю.

"Вони он там у заростях пили. Відзначали день народження сусідки. Десь о сьомій ранку я побачила дим, спочатку подумала, що горить сухостій, потім почула як стріляє шифер, прибігла а будинок вже палав", - розповіла односельчанка Любов Вартик, пише "УСІ".

Пожежа в Одеській області (фото: usionline.com)

Начальник Красноокнянського підрозділу ДСНС Вадим Гончарук розповів, що господиня будинку намагалася сама потрапити в будинок. Але зробила ще гірше - коли відкрила двері, полум'я швидко поширилося через приплив кисню до приміщення.

Обгорілі тіла трьох дівчаток - дворічну і чотирьох і п'яти місяців, рятувальники знайшли в одній кімнаті. Ще одну дворічну дівчинку знайшли в коридорі.

За словами місцевих жителів, 19-річна господиня будинку, Катерина, сильно випивала. Вона виховувала дітей сама, чоловік Микола розлучився з нею через постійне пияцтво. Незадовго до трагедії, до неї приїхала 23-річна двоюрідна сестра колишнього чоловіка Валентина з двома дітьми такого ж віку. Родичка також була небайдужа до спиртного.

Пожежа в Одеській області (фото: usionline.com)

Батько двох дівчаток винить у всьому свою колишню дружину Катерину і вимагає для жінок суворого покарання. Він втратив в один момент двох рідних дітей і двох племінниць.

"Їх повинні судити за суворістю, за всіма статтями, які існують. Вони не догледіли їх - вони винні, напилися і розповідають, що вони на розі дому сиділи. Ви щоб сиділи на розі будинку, то почули б, що тріщить, горить - і прибігли. Якщо їх не засудять, я їх повбиваю", - в розпачі ділиться Микола.

Експерти встановлюють причини пожежі. Попередньо говорять про коротке замикання в електромережі. Обох жінок забрала поліція, вирішується питання про відкриття кримінальної справи. Також буде перевірено, чи не потрапляла родина в поле зору соціальних служб.

Пожежа в Одеській області (відео: YouTube/ТСН)

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський доручив новому голові Одеської ОДА особисто проконтролювати розслідування пожежі, яка забрала життя чотирьох маленьких дівчаток.

Нагадаємо, нещодавно у зоні ООС спалахнула небувалої сили пожежа. Загоряння викликало ще більшу небезпеку тим, що почали детонувати нерозірвані снаряди, що залишилися з часу обстрілу міста окупантами.