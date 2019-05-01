У Маріуполі вибухом знесло частину житлового будинку

Фото: наслідки вибуху в Маріуполі (dn.dsns.gov.ua)

В результаті вибуху в Маріуполі постраждали дві особи

У Маріуполі стався вибух у житловому будинку, в результаті інциденту постраждали дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області.

Повідомляється, що вибух побутового газу стався у житловому будинку на вулиці Кренкеля. В результаті інциденту постраждала літня пара, чоловіка госпіталізували у задовільному стані.

Також повідомляється, що в результаті вибуху прибудову до будинку зруйновано повністю, крім того, пошкоджено перегородки кімнат. Обставини події встановлюються.

Фото: наслідки вибуху в Маріуполі (dn.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київській області обстріляли житловий будинок з гранатомета. Зловмисники з місця злочину зникли, про потерпілих не повідомлялося.

25 квітня на непідконтрольній частині Луганської області на шахті "Східкарбон" стався вибух. За уточненими даними, під землею вибухнув метан, після чого стався обвал породи, який заблокував гірників. В результаті трагедії загинули 17 осіб, українська влада опрацьовує можливість виплати компенсацій сім'ям загиблих.