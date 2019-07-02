Взрыв на детской площадке под Днепром: новые детали и видео

Взрыв прогремел на детской площадке в центре села Пашена Балка Днепропетровской области около 20:00 1 июля. В результате ЧП пострадали шестеро детей в возрасте от пяти до 16 лет. Двое мальчиков сейчас в тяжелом состоянии, сообщает ТСН.

Известно, что на площадке, где играли дети, разорвалось взрывное устройство. Сейчас люди собирают деньги, чтобы помочь спасти детей.

Местные жители предполагают, что боеприпас дети нашли на территории бывшей военной части, которая расположена за 1,5-2 километра от места взрыва. Сейчас там полигон, где уничтожают устаревшие боеприпасы.

Председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов рассказал, что всех пострадавших госпитализировали в областную детскую больницу с травмами разной степени тяжести. Двое из них в тяжелом состоянии, их прооперировали еще ночью, сделали переливание крови.

Взрыв на детской площадке под Днепром (скрин: facebook.com/gleb.prigunov)

Чиновник также уточнил, что вероятно разорвался снаряд для подствольного гранатомета.

По словам Прыгунова, двум самым тяжелым детям 5 и 16 лет. Он также показал фото обломка, который хирурги извлекли из брюшной полости мальчика.

Взрыв на детской площадке под Днепром (осколок, который достали хирурги, фото: facebook.com/gleb.prigunov)

Позже он рассказал, что пятилетний мальчик уже пришел в сознание, а 16-летний до сих пор на искусственной вентиляции легких. Врачи говорят, что его состояние стабильное.

Взрыв на детской площадке под Днепром (скрин: facebook.com/gleb.prigunov)

В настоящее время уже открыто уголовное производство по двум статьям УК Украины "Небрежное хранение боеприпасов" и "Незаконное владение оружием".

Взрыв на детской площадке под Днепром (видео: YouTube/ТСН)

Игорь Майденко, заведующий детской клинической больнице, подтвердил, что двое детей находятся в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации. Об этом сообщил "Информатор".

По информации издания, в нескольких детей оторваны пальцы.

Взрыв на детской площадке под Днепром (скрин: facebook.com/gleb.prigunov)

Взрыв на детской площадке под Днепром (видео: YouTube/Информатор)

К слову, стали известны новые подробности трагедии в селе Черная в Одесской области, где в результате пожара в доме сгорели четверо маленьких детей. Их матери в это время спали пьяные в огороде за домом.

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Напомним, что в Мариуполе взрывом снесло часть жилого дома. В результате взрыва пострадали два человека.