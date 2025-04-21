Ешьте это блюдо на завтрак, чтобы замедлить старение и выглядеть моложе

Запеченные бобы - не только сытный гарнир, но и потенциальный эликсир молодости. Регулярное потребление этого блюда может помочь замедлить процессы старения в организме

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Что стоит знать

По словам пластического хирурга Роберта Колгроува, фасоль имеет столько пользы для здоровья, что ее иногда называют суперпродуктом. Она помогает удовлетворить некоторые пищевые потребности и является отличным источником основных витаминов и минералов.

Запеченная фасоль содержит несколько минералов, таких как магний, селен и медь, которые являются мощными антиоксидантами, защищающими клетки от атаки свободных радикалов (активных форм кислорода).

Избыток свободных радикалов начинает наносить вред клеткам и тканям тела, что приводит к повреждению клеток, также известному как окислительный стресс, который вызывает старение. Организму понадобится больше антиоксидантов, которые содержатся в фасоли, чтобы бороться со свободными радикалами.

Томатный соус, добавляемый к печеной фасоли, содержит ликопин - сильный антиоксидант, который помогает клеткам противостоять старению и снижает кровяное давление.

Запеченная фасоль также является хорошим источником цинка, который помогает при сухости кожи, укрепляя кожный барьер и увеличивая коллаген и эластин, которые помогают поддерживать гидратацию и упругость кожи.

Сухость кожи способствует старению, поскольку ей не хватает влаги и эластичности, что может вызвать тонкие линии и морщины. Таким образом, потребление запеченных бобов может повысить уровень цинка и помочь предотвратить старение.

Польза фасоли

Порция фасоли весом 80 г составляет одну из пяти порций в день.

С питательной точки зрения фасоль является хорошим источником растительного белка, а также имеет низкое содержание жира и калорий. Она также содержит такие минералы, как железо и цинк, и является хорошим источником витаминов группы B, таких как фолиевая кислота.

Включение фасоли и бобовых в рацион также связано с меньшим сердечно-сосудистым риском и может помочь сбалансировать уровень сахара в крови.

Лучше всего есть запеченные бобы вместе с такими продуктами, как овощи, яйца и углеводы с медленным высвобождением, чтобы обеспечить хороший баланс питательных веществ с небольшим количеством соли или сахара.

200 г запеченной фасоли (консервированной в томатном соусе) обеспечивает: