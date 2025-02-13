Названа вещь №1, которую нужно делать перед тем, как есть консервированную фасоль

Консервированная фасоль является распространенным продуктом, который часто есть в каждом холодильнике. Однако, перед потреблением такой продукт нужно промить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health .

Что стоит делать

Перед употреблением консервированную фасоль стоит промывать водой. Прежде всего, эта практика помогает контролировать количество соли и жидкости, которые человек добавляет в свое блюдо, что может минимизировать риск каких-либо проблем со здоровьем.

Натрий обычно добавляют в консервированную фасоль не только для вкуса, но и для длительного хранения. Хотя это зависит от бренда, но 1/2 стакана консервированной черной фасоли может содержать от примерно от 80 мг до 400 мг натрия.

Диетолог Эми Дэвис рассказала, что промывание консервированной фасоли удаляет до 40% содержания натрия и смывает крахмалистую жидкость, которая может изменить вкус и текстуру блюд.

Еще одна потенциальная польза от промывания консервированных бобов заключается в том, что они могут помочь минимизировать газообразование и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом, часто связанные с растительными белками.

Полоскание может уменьшить количество тяжелых для переваривания углеводов, и для многих людей это может помочь уменьшить вздутие живота.

Некоторые люди любят использовать жидкость из консервированной фасоли для сгущения соусов, супов и рагу.

Чем полезна фасоль

Фасоль - действительно источник питательных веществ. Включение их в свой рацион принесет пользу для здоровья.

Белок и клетчатка, содержащиеся в консервированных бобах, замедляют пищеварение, что может помочь регулировать реакцию организма на уровень сахара в крови и заставить вас чувствовать себя более сытыми.

Это приводит к менее резким скачкам и падениям уровня сахара в крови.

Клетчатка из фасоли также поддерживает здоровье кишечника, поощряя регулярность и питая хорошие бактерии в кишечном микробиоме. Это может даже помочь снизить уровень холестерина.

Консервированная фасоль также содержит много микроэлементов, включая витамины, минералы и фитонутриенты.