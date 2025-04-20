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9 дорогих, но очень вредных для здоровья продуктов: запомните их!

Воскресенье 20 апреля 2025 16:28
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9 дорогих, но очень вредных для здоровья продуктов: запомните их! Названы дорогие продукты, которые вредны для организма (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Юрий Попко

Существуєт мнение, что чем дороже продукт, тем полезнее он. Но это не так. Несмотря на высокую цену, некоторые продукты содержат скрытую опасность и могут нанести вред здоровью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога и тренера Юрия Попка.

Колбасные изделия

Сюда относятся сосиски и сардельки, в которых часто сырье непонятно качества и в составе можно увидеть список непонятных названий, аббревиатур.

"Если заглянуть в состав, там вы найдете и сахар и красители, усилители вкуса, загустители, стабилизаторы и неизвестно что, я даже сам порой не знаю таких составляющих, что они там напихали", - добавил эксперт.

Некоторые из этих добавок плохо влияют на кишечную микрофлору, могут провоцировать рак. Также там много насыщенных жиров, которые вызывают в организме воспалительные процессы в избытке.

"Это просто пищевой мусор, или за дешево, потому что там мяса нет. А если оно дорогое, то оно там есть, но с ним делали кучу манипуляций. Поймите, чем меньше над продуктом колдуют и химичат люди - тем полезнее, это называется цельный продукт.", - объяснил нутрициолог.

Часто производители указывают % мяса, но какого качества это мясо, то неизвестно.

Кондитерские изделия

Речь идет об изделиях именно промышленного производства, такое как продается в супермаркетах. Основная составляющая - это сахар, дешевое пальмовое масло, загустители, красители и подсластители.

Избыток сахара и калорий в организме приводит к воспалительным процессам и преждевременному старению.

Лучше всего покупать такие продукты у кондитеров, которые делают на совесть, из натуральных ингредиентов и "без ведра" сахара и дешевых жиров.

Сладкая вода

Популярные сладкие воды содержат сплошной сахар и крашеную воду.

"У меня улыбку вызывают люди, которые говорят "сахар не потребляю, пью теперь чай без него" и в то же время в литре сладкой газировки 22 ложки сахара", - сказал Попко.

Важно научиться читать этикетки.

Блюда, которые жаренные во фритюре

Такие продукты, как чипсы, картофель фри и все из фритюрницы являются сильным канцерогеном, который из организма очень сложно выводится. Организм не умеет расщеплять трансжиры и это может привести к раку и другим болезням.

После каждого приготовления во фритюре масло нужно менять. Что же касается чипсов, то производители часто за этим следят, но они калорийны, поскольку натягивают в себя масло.

Поэтому, такие продукты крайне редко потребляйте, а картофель лучше готовьте сами и берите рафинированное подсолнечное масло, которое после жарки выливайте.

Йогурты с наполнителями

В таких йогуртах очень много сахара, некачественных наполнителей и загустителей.

Домашний йогурт - это суперфуд, а магазинный - это вредный продукт в 90% случаях. Лучше всего покупать классический или кефир.

Натуральный йогурт и кефир - это лучший пробиотик, которые принесет организму только пользу.

Майонез

Почти безопасным будет только домашний майонез. Однако, важно учесть, что он очень жирный и калорийный.

В магазинных майонезах в составе можно найти заменители вкуса, красители и транжиры. К тому же добавляют загустители, что "не любит наша микробиота".

Крабовые палочки

Ни для кого не будет секретом, что в крабовых палочках ничего общего нет с крабами. Основа - это дешевая рыба, а именно отходы и много консервантов, ароматизаторов и наполнителей.

Консервы

Сюда также относится всеми любимый тунец. Важно где он выловлен, поскольку данный вид рыбы часто собирает в себя тяжелые металлы и токсичные вещества.

Читайте состав, чтобы там кроме соли, перца и масла ничего не было. Перед потреблением сливайте масло.

Фруктовые соки

В таком продукте маленький % сока, все остальное - сахар, ароматизаторы. А то, что мы считаем мякотью в лучшем случае будет "жмых яблочный".

Если производитель указал на упаковке, что это 100% сок, то в целом вы пьете сладкую воду с витаминами, без клетчатки. Пользы в таких напитках мало.

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