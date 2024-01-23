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Как хранить фасоль дома, чтобы в ней не завелись жучки

Вторник 23 января 2024 10:30
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Как хранить фасоль дома, чтобы в ней не завелись жучки Фото: Сколько можно хранить дома фасоль (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Фасоль - это популярный у украинцев продукт, являющийся полезным источником растительного белка.

Сколько можно хранить ее дома, расскажет РБК-Украина (проект Styler).

В материале были использованы данные с сайтов Яркая клумба, Вікна TV.

Сколько можно хранить фасоль дома

Срок хранения сухой красной фасоли, как и срок хранения фасоли белой, может исчисляться годами. В среднем в хороших критериях она лежит приблизительно 2 года. То есть вполне реально, что как минимум до следующего урожая фасоль при правильном хранении не испортится.

Где и как хранить фасоль, чтобы не завелись жучки

Один из распространенных способов заключается в предварительной стерилизации банок. После этого на дно емкостей насыпают немного золы, которая способна отпугивать вредных жучков и к тому же препятствует появлению грибка и плесени.

Перед употреблением бобовых их обязательно нужно хорошо промыть от частиц золы. Еще один интересный лайфхак основан на том, что жучки не переносят пряные ароматы. Поэтому в банке можно положить веточку укропа, розмарина или несколько зубчиков чеснока. Фасоль на зиму в банках лучше ставить в прохладном месте и на определенной дистанции от других бобовых или круп.

Можно ли хранить фасоль в пластиковых бутылках?

Если вы не хотите покупать специальную емкость, то можете взять обычную пластиковую бутылку от минеральной воды. В нем можно спокойно оставлять фасоль. Хранение зимой будет удачным, если сначала просушить бутылку и убедиться, что в ней нет посторонних запахов или дыр. Можете положить в банки пряные травы, лавровый лист тоже пригодится.

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