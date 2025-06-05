Пташка из "Азовстали" объяснила, что триггерит военных: "Закинуть в багажник и отвезти на передовую"

Парамедик-доброволец Екатерина Полищук, известная как "Пташка" из "Азовстали", рассказала о реакции военных на жизнь гражданских в тылу. Она нередко сталкивается с грубостью и вынуждена слушать обидные слова.

Что триггерит военных

"Когда я ездила и забирала FPV-дроны, их было три больших стопки, и я попросила плюс-минус 35-летнего мужчину под моим домом помочь мне их донести до подъезда. А он просто сказал: "Нет". Ну это триггерит", - призналась Екатерина.

Бывают даже ситуации, отмечает "Пташка", когда ей приходится слушать оскорбительные слова из-за чьей-то раздражительности. И это тяжело воспринимать.

"Триггерит, когда я после очень-очень долгой дороги с фронта немножко долго паркуюсь, потому что я просто теряюсь, я от усталости теряюсь и начинаю крутиться, буквально на минуту-две дольше паркуюсь. И меня обзывают за это, при том, что я в военной форме и меня обзывают словами, которые не связаны с тем, что я сейчас не собрана", - рассказала "Пташка".

"Эти сексистские слова, как иногда мужчины умеют, скажем так. Называют меня женщиной с неразборчивыми сексуальными связями, это триггерит. Особенно когда это мужик 27-30 лет говорит, начинает меня обзывать. При том, что я ему даже не мешаю, он может проехать", - пояснила она.

"Пташка" высказалась о гражданских (скриншот)

Таких ситуаций немало и они, добавляет Екатерина, действительно триггерят. При этом она старается никак не реагировать на оскорбления, ведь не стремится провоцировать какие-то конфликты.

"Люди, учитывайте, что у нас сейчас каждая третья женщина - вдова, у нас сейчас каждая третья женщина - мать, ребенок которой на фронте... И каждый, мне кажется, боец потерял сослуживцев. Я не знаю ни одного бойца, у которого нет никого близкого, кто бы не погиб", - сказала "Пташка".

"Ты не знаешь, что у того человека в душе. Может у него "Шахед" прилетел в дом прошлой ночью. Будьте взаимно вежливыми и понимающими... Каждый травмирован, я понимаю, что у кого-то могу вызвать агрессию, но я не бросаюсь на людей, которые меня называют, не буду ругаться матом, потому что им что-то не понравилось. Условно я же не буду на них бросаться с кулаками и ножом, я себя держу в руках", - добавила она.

Полищук призналась, что иногда просто хочется "отвезти на передовую" тех, кто провоцирует такие конфликты. Кроме этого, военных триггерит, когда они слышат от гражданских фразы о войне и то, что их туда "не посылали".

"Закинуть в багажник и отвезти на передовую. Хочется, ну конечно. Очень ребят триггерит, когда мы в Киеве ездим, проезжаем какое-то популярное заведение и возле него куча ребят призывного возраста вгашенных... И ты просто едешь и такой: "Блин, а у нас людей нет", - вспомнила Екатерина.

"Много очень есть военных, которые до полномасштабного еще пришли в армию и защищали нашу страну... Кто-то треть своей жизни на фронте, а кто-то говорит: "Мы тебя туда не посылали"... Я даже не спорю", - отметила она.