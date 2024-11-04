"Рожденная для войны". Как сейчас живет и чем занимается "Пташка" из Азовстали

В дни блокады украинских защитников на Азовстали пение парамедика Екатерины Полищук помогало нашим военным не потерять боевой дух. В мае 2022 года кадры с ее исполнением песен ОУН-УПА попали в сеть и мгновенно сделали девушку знаменитой. С тех пор ее прозвали "Пташка" из Азовстали.

РБК-Украина рассказывает, где сейчас Екатерина Полищук и чем занимается.

Что известно о Екатерине Полищук

Екатерина Полищук родилась в 2001 году в селе Сосновцы Тернопольской области. В 2020 году окончила Тернопольский художественный колледж им. Соломии Крушельницкой, "Пташка" овладела игрой на бандуре, мечтала выступать на большой сцене.

В гражданской жизни Катерина писала поэзию, она также являлась актрисой спектакля "Разведенные тоже смеются", которая была поставлена в Тернопольском народном драматическом театре-студии "Созвездие".

Девушка увлекалась мотоциклами, некоторое время в Киеве она работала в мотошколе The Riders. Весной 2021 года Екатерина прошла курс по медицинской помощи, стала парамедиком батальона "Госпитальеры" и отправилась в Луганскую область в зону АТО.

Екатерина Полищук (фото: instagram_com_ptashka_from_azovstal)

Полномасштабное вторжение застало Екатерину в Мариуполе. Там девушка оказывала помощь раненым в результате российских атак. После того, как получила травму, она сама оказалась в госпитале, который потом разбомбили россияне. Тогда Екатерине пришлось перебраться на завод Азовсталь.

"За несколько дней там я начала работать как парамедик и медсестра, потому что у меня была парализована рука, и я не могла ехать на передовую", – рассказывала Екатерина.

Екатерина Полищук (фото: instagram_com_ptashka_from_azovstal)

В боях за Мариуполь "Пташка" потеряла своего любимого – морпеха 36-й бригады 26-летнего Ярослава Христюка из Винницкой области, а также близкого друга Виталия Бердюгина.

"Когда было страшно и казалось, что нет никакого шанса выйти из Мариуполя живой, я понимала, что только своим примером, сильным духом и несокрушимостью можно сплотить вокруг себя людей", – рассказывала потом Екатерина.

Находясь в бункерах "Азовстали" девушка, чтобы поддержать побратимов, пела им патриотические песни, в частности "Зродились ми великої години", "Нам не страшний червоний гніт", "Батько наш – Бандера". Через несколько дней после того, как видео с ее пением стали популярны, россияне начали распространять фейк о том, что девушка вроде бы как погибла.

19 мая 2022 года "Пташка" вместе с другими защитниками Мариуполя попала в российский плен.

О российском плене и возвращении домой

Россияне в плену обвиняли Екатерину в том, что она на самом деле "снайпер Азова" и только прикрывается "легендой о парамедике". На многочисленных допросах она признавалась, что если бы у нее была возможность что-то изменить, она бы все равно поехала защищать Мариуполь.

"В плену были допросы, издевательства, унижения, много фото, где я раздета, одета, со всех сторон, фото всех шрамов, настраивание против меня других пленных, манипуляции, интервью", – рассказывала потом Екатерина.

Екатерина в российском плену(фото: instagram_com_ptashka_from_azovstal)

"Пташка" находилась в колонии в Оленовке, что на оккупированном Донбассе. Ее освободили 21 сентября 2022 года в рамках одного из первых самых больших обменов.

"Меня освободили через 4 месяца и один день. Для меня это сыграло непоправимую роль. Тяжелые последствия для здоровья, ПТСР, затяжная депрессия, социофобия и полная изоляция от общения с людьми", – делилась парамедик.

Дома Екатерину ждала мама и брат. После плена девушке пришлось пройти длительную реабилитацию и лечение.

"Пташка" во время освобождения из плена (фото: СБУ)

Как сейчас живет "Пташка" и чем занимается

Менее чем через два месяца после освобождения из плена, в ноябре 2022 года, "Пташка" уже приняла участие в "Голосе страны", где растрогала украинцев исполнением колыбельной "Спи, маленький козачок".

"Проблема всех пленных: когда ты возвращаешься, тебя окутывают любовью, заботой, носят на руках, лечат и целуют. А потом в один день ты понимаешь, что тебя больше не будут носить на руках, а надо справляться своими силами. Когда приходит обыденность, эта сказка заканчивается и каждый день сталкиваешься с безразличием, и становится труднее", – рассказала "Пташка".

Екатерина призналась, что ей трудно было справиться с пережитым опытом, поэтому она обратилась к психологам и даже принимала антидепрессанты. В своих многочисленных интервью она призвала украинцев прилагать максимум усилий, чтобы вернуть других пленных домой.

"Пташка" с мамой и братом (фото: instagram_com_ptashka_from_azovstal)

В декабре 2022 года Екатерине вручили орден "За мужество" III степени. Вскоре после этого она добровольцем присоединилась к 59-й ОМПБр. Весной 2024 года Екатерина воевала на Авдеевском направлении под Первомайским.

"Меня постоянно спрашивают, почему я вернулась на фронт. Но как я буду спокойно сидеть дома, если в моей стране война? Как буду пить чай с утра, вечером пить вино? У меня есть руки-ноги, я могу выполнять функции на фронте, у меня классный боевой опыт. Я пол года проработала как дипломат по освобождению пленных, но мне проще воевать", – рассказывает "Пташка".

В июне 2024 года Екатерина сообщила, что прекратила сотрудничество с 59-й бригадой "из-за ряда непреодолимых обстоятельств".

"С благодарностью и уважением прощаюсь с этими замечательными людьми. Спасибо за 14 месяцев плодотворной работы, новую военную профессию, терпение, понимание и настоящую любовь, которой так не хватало мне, в которую я уже не верила. Вы лучшее, что могло произойти со мной в такой трудный период. Я вернусь вскоре", – написала "Пташка".

Известно, что в бригаде она уже не работала парамедиком, а занималась снабжением дронов.

Екатерина Полищук после плена на некоторое время вернулась на фронт (фото: instagram_com_ptashka_from_azovstal)

Екатерина периодически приобщается к волонтерским сборам в поддержку армии и проводит свои. В октябре она собирала донаты для закупки дронов военным на Покровском направлении.

Также недавно "Пташка" намекнула своим подписчикам, что снова хочет вернуться в армию.

"Так уж получилось, что эта девочка рождена для войны. Она не умеет жить без свободы. Она не умеет выражать свои эмоции правильно. Она не может жить без одобрения. Она нуждается в перезагрузках и поддержке. Она не умеет принимать правильные решения. Она только учится выбирать себя. Но она точно знает, где ее место и когда ее время. И мое время сейчас", – написала "Пташка".

Екатерина Полищук (фото: instagram_com_ptashka_from_azovstal)