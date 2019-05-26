Викликає залежність: МОЗ про небезпечні властивості популярного напою

Українців попередили про небезпеку
Міністерство охорони здоров'я України вирішило нагадати українцям про властивості популярного напою під назвою кава. Відповідний пост опублікований у соціальній мережі Instagram.
"Різним людям і при різних обставинах кава може бути як корисною, так і нашкодити. Якщо ви помірно споживаєте каву заради задоволення, а не стимуляції мозку, то вона корисна", - зазначено в повідомленні.
Наголошується, що кава має безліч корисних властивостей. Вона підвищує тиск і покращує мозковий кровообіг, але, разом з тим, зменшує ризик атеросклерозу.
Люди, які регулярно та помірно споживають каву, мають на 15% нижче ймовірність передчасної смерті.Також любителі кави рідше хворіють на діабет.
Однак у той же час кава може шкодити здоров'ю:
"Спирайтеся на свої відчуття від кави, щоб зрозуміти, скільки її можна випити саме вам", - зазначено в повідомленні.
Фото: (facebook.com/moz.ukr)
Нагадаємо, що МОЗ пропонує змінити підхід до призначення ліків.
Також МОЗ розвіяв міфи про здорове харчування.
Ми писали, що в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розвіяла популярні міфи про алкоголь.