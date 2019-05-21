МОЗ пропонує змінити підхід до призначення ліків

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Замість уколу лікарі будуть пропонувати таблетки

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило для громадського обговорення проект наказу, відповідно до якого в Україні надаватиметься перевага неін’єкційним (пероральним) формам лікарських засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Як зазначили в прес-службі, таким чином будуть виконані рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я і у всіх випадках, коли таблетка і укол мають рівнозначну дію, лікарі мають призначати саме таблетовані форми.

"Міф, ніби уколи більш дієві, аніж пігулки, поширений не лише в Україні. Насправді у більшості випадків немає значення, в якій формі діюча речовина потрапить в організм. Лише в деяких рекомендовано саме ін’єкційну форму (невідкладні стани, знепритомнення пацієнта, введення інсуліну, тощо)", - йдеться в повідомленні.

Найважливішим застосування цього підходу буде для дітей, адже введення препаратів шприцом з голкою має больовий й психологічний аспект. Часто діти після курсу ін’єкційного лікування починають панічно боятися лікарів і лікарень. "Діти й дорослі не мусять терпіти біль, якщо можна обійтись без цього", - додали в прес-службі.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, середня сума витрат на ліки та лікування за останній рік серед тих, хто витрачав якісь кошти на ліки та лікування, становила 4 682 грн.

Нагадаємо, у лютому 2019 року більшість українців вже підписали контракт з сімейним лікарем в рамках медичної реформи. Три чверті (75%) респондентів, опитаних КМІС, відповіли "так" на запитання "Ви чи хто-небудь у Вашій сім'ї підписав контракт із Вашим сімейним лікарем?" (з них 10,6% відповіли, що зробили це в 2019 році, 64,5% - у 2018 році).