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Вирішуйте самі: Супрун розвіяла популярні міфи про алкоголь

STYLERЖиття    03.05.2019 - 23:28
Вирішуйте самі: Супрун розвіяла популярні міфи про алкоголь
Ілюстративне фото (pixabay)

Уляна Супрун нагадала також про те, що сідати за кермо п'яним неприпустимо

Уляна Супрун розповіла про шкоду алкоголю для здоров'я людини і розвіяла кілька популярних міфів про його "позитивні" властивості та побічні ефекти. В. о. голови МОЗ України опублікувала науково обґрунтовані факти про незворотні наслідки вживання алкоголю на здоров'я на своїй сторінці в Facebook.

Вона закликала звернути на них увагу.

"А ви вирішуйте самі, як краще провести вечір п’ятниці та вихідні", - доала вона.

Одним з найбільш звестных тверджень є те, що нібито алкоголь рятує від депресії. Супрун заявила, що насправді це не так.

Непитущі і алкоголіки мають приблизно однакові шанси розвинути депресію - 70% і 80% відповідно. В той час, як люди, що п’ють келих вина щодня, мають найнижчі шанси.

"Але люди часто не п’ють вимушено: через хронічні хвороби чи брак грошей, тож можуть впасти в депресію не через нестачу етилового спирту в крові, а через свою життєву ситуацію та брак спілкування з друзями в шинку. Важливо розрізняти причини та наслідки", - написала вона.

Ще один популярний міф - що потрібно просто "вміти пити".

Якщо ви п'єте, і не п'янішаєте, значить, ваші ферменти алкогольдегідрогенази вправно руйнують алкоголь. Між тим людина продовжує "накидатися", тому що не відчуває сп'яніння і думає, що все під контролем. Але спирт в печінці стає оцтовим альдегідом — сполукою також токсичною для організму. І руйнувати його мають уже інші ферменти, які можуть діяти повільно.

"Краще "не вміти пити", тобто мати малоефективні алкогольдегідрогенази і рано спинятися", - зауважила Супрун.

Безпечної дози алкоголю не існує, зазначила в.о.глави МОЗ.

Як би ми не прагнули пити “помірковано”, алкоголь діє на кожну клітину тіла і їй шкодить. Алкоголь збільшує ризик деменції, раку підшлункової, стравоходу, печінки, прямої кишки, молочної залози.

"Люди, які надмірно споживають алкоголь, мають вищі ризики серцево-судинних хвороб, гіпертензії та абдомінального ожиріння. Крім цього, алкоголь погіршує поглинання вітамінів кишечником", - пояснила вона.

Вирішуйте самі: Супрун розвіяла популярні міфи про алкоголь

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Поширене твердження, що алкоголь продовжує життя, Супрун теж назвала неправдою.

"Навпаки. Преса і блоги поширюють міф, ніби кава і алкоголь продовжують життя - довгожителі п'ють і те, і інше. Але це викривлення і спотворення інформації. Ровесники століття з чаркою і чашкою просто мають хороші гени, і, ймовірно, інші бонуси буття", - написала вона.

Також Супрун закликала не поєднувати кава і алкоголь.

"Це офіційна заборона, на додаток до того, що алкоголь шкідливий", - додала вона.

В разі похмілля кава допомагає не усім. З іншого боку, кофеїн допомагає подолати абстинентний синдром, тобто якщо людина пила і раптом вирішила зав’язати. Крім цього, кава істотно знижує ризик раку печінки, особливо в людей, що перехворіли на гепатит С і зловживають алкоголем, але якщо вони вже не п’ють, пояснила Супрун.

Вирішуйте самі: Супрун розвіяла популярні міфи про алкоголь

Ілюстративне фото: РБК-Україна

Також вона вказала на те, що мозок жінок та чоловіків реагує на алкоголь по-різному.

Зокрема, у жінок, що страждають на алкоголізм, в мозкові суттєві збільшені ділянки, що відповідають за задоволення та заохочення поведінки. А в чоловіків навпаки. При цьому алкоголь в чоловіків викликає вдвічі більший викид дофаміну (медіатору, що бере участь в заохоченні), ніж в жінок. Цим нині пояснюють більшу поширеність алкоголізму серед чоловіків. Також вчені вважають, що мозок жінок більш вразливий до пошкодження алкоголем", - йдеться в повідомленні.

Алкоголь погіршує здатність міркувати логічно і раціонально, нагадала Супрун.

"Часто при цьому активується ризикова сексуальна поведінка, тобто незахищений секс з випадковими партнерами. З іншого боку, падіння тиску через сильну інтоксикацію подекуди робить ерекцію неможливою, а алкоголізм вважають предиктором (точним передвісником) сексуальних негараздів. Пам’ятайте про це", - написала в. о. голови МОЗ України.

Алкоголь змінює роботу генів, залучених в обмін холестерину, підтримка цілісності судин, нейропластичності, і рецепторів нейромедіаторів, розповіла Супрун.

Ці зміни називаються епігенетичні, тобто поверх генів нанесли мітки, які змінили активність генів. Досить часто епігенетичні зміни тривалі і навіть можуть передаватися наступним поколінням. Алкоголізм призвозводить до того, що гени запускають різні процеси - мозок гірше контролює поведінку, рівень холестерину та запальний фон в тілі зростають.Часто це поєднується із накопиченням вісцерального жиру - універсального покажчика ранньої смертності, особливо в чоловіків.

Вирішуйте самі: Супрун розвіяла популярні міфи про алкоголь

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Як повідомлялося раніше, Уляна Супрун підготувала корисні поради про те, як безпечно для здоров'я провести святкові дні.

Нагадаємо також, що Супрун розповіла, що робити при укусі тварини.

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