МОЗ розвіяло міфи про здорове харчування: усі подробиці

МОЗ розповіло про доступне здорове харчування (ілюстративне фото: pixabay.com)

Міністерство охорони здоров'я розповіло про корисні продукти

МОЗ заявило, що здорове харчування - це не завжди дорого. У міністерстві зазначили, що яблука, морква, гречка, льон, гарбузове насіння, волоські горіхи не сильно дорогі, щоб їх не купувати. Про це у відомстві повідомили на своїй сторінці в Facebook.

За словами МОЗ, існує міф, що хліб і картопля - це дешево. Але насправді - цільнозернові каші, такі як пшенична, ячмінна, пшоняна, гречана, кукурудзяна та вівсяна, набагато поживніші і доступніші. Вони коштують від 10 до 40 гривень за кілограм.

Велика порція обійдеться в 1-4 гривні. При цьому каші містять клітковину, різноманітні мікроелементи і вітаміни, які не втрачаються під час приготування (на відміну від картоплі). Крім того, каші корисні для кишечника і нормалізують рівень холестерину.

МОЗ розповіло про доступне здорове харчування (фото: facebook.com/moz.ukr)

Інший міф стверджує, що овочі - це дорого і вони недоступні півроку. Але насправді є багато доступних і корисних овочів, включаючи моркву, буряк, коріння селери і пастернаку, гарбуз, капусту і т. д.

За словами МОЗ, повноцінне харчування у багатьох українців асоціюється з щоденним споживанням м'яса. Але не варто їсти більше 90 грамів м'яса на день. А краще - 70 грамів.

Людям середнього віку не варто їсти червоне м'ясо (свинину, яловичину) частіше двох-трьох разів на тиждень, а людям старшого віку - 4-5 разів на тиждень. Слід комбінувати червоне (тварини) і біле (птиці) м'ясо. Здоровіше їсти м'ясо, ніж ковбасу або сосиски, які коштують ще дорожче.

Також деякі вважають, що печінка накопичує отрути. Насправді - печінка накопичує вітаміни. Вона досить доступна в ціновому аспекті. При цьому ви отримуєте практично всі вітаміни і багато біодоступного заліза.

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