Вызывает зависимость: МОЗ об опасных свойствах популярного напитка

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Украинцев предостерегли об опасности

Министерство здравоохранения Украины решило напомнить украинцам о свойствах популярного напитка под названием кофе. Соответствующий пост опубликован в социальной сети Instagram.

"Разным людям и при разных обстоятельствах кофе может как быть полезным, так и вредить. Если вы умеренно потребляете кофе ради удовольствия, а не стимуляции мозга, то он полезен", - указано в посте.

Отмечается, что кофе имеет множество полезных свойств. Он повышает давление и улучшает мозговое кровообращение, но, вместе с тем, уменьшает риск атеросклероза.

Люди, которые регулярно и умеренно потребляют кофе, имеют на 15% ниже вероятность преждевременной смерти.Также любители кофе реже болеют диабетом.

Однако в то же время кофе может вредить здоровью:

Если ваш организм долго обезвреживает кофеин, то последний действует дольше и сильнее, вызывает тахикардию, гипертензию, боль в сердце, тревожность и нарушения сна.

Если кофе на вас сильно действует, от него колотится сердце, вам тревожно, пересыхает во рту и пропадает сон - не пейте его.

Кофе может вызвать зависимость.

"Опирайтесь на свои ощущения от кофе, чтобы понять, сколько его можно выпить именно вам", - отмечено в посте.

Фото: (facebook.com/moz.ukr)

Напомним, что Минздрав предлагает изменить подход к назначению лекарств.

Также МОЗ развеял мифы про здоровое питание.

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