Вижити б з таким сервісом: Укрзалізниця знову оскандалилася

Фото: колаж РБК-Україна

Від Укрзалізниці вимагають компенсації

Укрзалізниця знову вскочила у скандал через потяг № 766 категорії "Інтерсіті" сполученням Миколаїв - Київ, який курсує із непрацюючими кондиціонерами. Одна з пасажирок, обурена умовами перевезення, скаржиться на неналежний сервіс і вимагає від перевізника компенсації за незручності. Як пише Світлана Повєткіна на своїй сторінці в Facebook, в дорозі довелося зіткнутися й із іншими неприємними сюрпризами.

У своєму зверненні жінка наголосила, що всі пасажири цього складу заплатили за перевезення в умовах кондиціонованого вагона.

Повєткіна переконана, що Укрзалізниця повинна принести всім пасажирам цього складу вибачення; відшкодувати вартість проїзду за порушення умов перевезення - послуга, за яку Укрзалізниця взяла гроші й не надала; а також відшкодувати моральну шкоду через погіршення самопочуття через тривале перебування в умовах некондиціонованого вагона.

Зазначимо, що з Миколаєва у Київ поїзд "Інтерсіті" 766 їде близько 6,5 годин.

Також вона повідомила, що крім того, що склад був випущений в рейс із непрацюючими кондиціонерами, в мийці умивальника одного з туалетів забитий злив, і пасажири, які страждають від спеки, просто не можуть там вмитися.

"Відмінний сервіс Укрзалізниці... Вижити в цій дорозі і такому сервісі", - написала Світлана.

Також жінка уточнила, що температурний показник в некондиціонованих вагонах складу становив +43 градуси.

"Спасибі Укрзалізниці за незабутню поїздку", - із сарказмом додала пасажирка.

Ілюстративне фото: Поїзд Інтерсіті (vsetutpl.com)

Як повідомлялося, раніше в травні на скандальному експресі в Бориспіль пасажири скаржилися на неприємності через термінали для оплати карткою за квитки, які знімали гроші, але квитки не видавали.

Також ми писали про те, що Укрзалізниця нещодавно оскандалилася через погане обслуговування в поїзді Ужгород-Київ. Пасажири поскаржилися на нестерпну духоту в вагоні, а провідники відмовилися відкривати вікна.

Нагадаємо, що в журналістському розслідуванні повідомлялося про те, що протягом останніх трьох років заплановані ремонти шляхів виконувалися на 10-15% від плану або виконувалися з застосуванням бракованих матеріалів.