ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пасажири бігають і кричать: на Укрзалізниці сталася НП

STYLERПодії    18.05.2019 - 18:34
Пасажири бігають і кричать: на Укрзалізниці сталася НП
Бориспільський експрес - Укрзалізниця знову потрапила в скандал (фото: facebook.com)

Укрзалізниця знову розчарувала пасажирів

Укрзалізниця потрапила в неприємності через скандальний експрес в Бориспіль, на який все частіше скаржаться пасажири. Про це повідомив Богдан Гайдук на своїй Facebook-сторінці.

Чоловік розповів, що спроба поїздки в аєропорт на Бориспільському експресі обернулася для нього неприємностями. Справа в тому, що на вході до 14-ї платформі поставили близько шести терміналів для оплати карткою за квитки. Але пристрої знімали гроші, а квитки не видавали.

Пасажири, яким залишалося п'ять хвилин до поїзда, не могли сісти у вагони через відсутність квитків. Дівчина-адміністратор нічого не могла зробити, нервувала, стояла бліда, - розповідає Богдан.

До часу посадки на платформі скупчився натовп розлючених пасажирів з "мегасумками", які намагалися штурмом взяти "гіперлуп". Причому температура повітря була нестерпна - близько 35 градусів. А наступний поїзд за розкладом повинен прийти тільки через годину.

Богдан Гайдук пише, що від поїздки на експресі він вирішив утриматися.

"Коротше, в черговий раз наші зуміли довести, що який би сучасний транспорт не запускали - виходить лоховоз", - пише розчарований пасажир.

Пасажири бігають і кричать: на Укрзалізниці сталася НП

Бориспільський експрес - Укрзалізниця знову потрапила в скандал (скрін: facebook.com/gaiduk.b)

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця оскандалилася через погане обслуговування в поїзді Ужгород-Київ. Пасажири поскаржилися на нестерпну духоту в вагоні, а провідники відмовилися відкривати вікна.

До речі, нещодавно Укрзалізниця оскандалилася через протікання даху пасажирського вагона в поїзді №667 Луцьк-Чернівці.

Як виглядала українська залізниця 150 років тому: унікальні фото Як можна було покинути: працівники вокзалу несподівано врятували немовля
Новини України УкрзалізницяБорисполь
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся