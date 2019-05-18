Пасажири бігають і кричать: на Укрзалізниці сталася НП

Бориспільський експрес - Укрзалізниця знову потрапила в скандал (фото: facebook.com)

Укрзалізниця знову розчарувала пасажирів

Укрзалізниця потрапила в неприємності через скандальний експрес в Бориспіль, на який все частіше скаржаться пасажири. Про це повідомив Богдан Гайдук на своїй Facebook-сторінці.

Чоловік розповів, що спроба поїздки в аєропорт на Бориспільському експресі обернулася для нього неприємностями. Справа в тому, що на вході до 14-ї платформі поставили близько шести терміналів для оплати карткою за квитки. Але пристрої знімали гроші, а квитки не видавали.

Пасажири, яким залишалося п'ять хвилин до поїзда, не могли сісти у вагони через відсутність квитків. Дівчина-адміністратор нічого не могла зробити, нервувала, стояла бліда, - розповідає Богдан.

До часу посадки на платформі скупчився натовп розлючених пасажирів з "мегасумками", які намагалися штурмом взяти "гіперлуп". Причому температура повітря була нестерпна - близько 35 градусів. А наступний поїзд за розкладом повинен прийти тільки через годину.

Богдан Гайдук пише, що від поїздки на експресі він вирішив утриматися.

"Коротше, в черговий раз наші зуміли довести, що який би сучасний транспорт не запускали - виходить лоховоз", - пише розчарований пасажир.

Бориспільський експрес - Укрзалізниця знову потрапила в скандал (скрін: facebook.com/gaiduk.b)

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця оскандалилася через погане обслуговування в поїзді Ужгород-Київ. Пасажири поскаржилися на нестерпну духоту в вагоні, а провідники відмовилися відкривати вікна.

До речі, нещодавно Укрзалізниця оскандалилася через протікання даху пасажирського вагона в поїзді №667 Луцьк-Чернівці.