Простий до геніального спосіб загострити тупу тертку: усього кілька рухів
Фото: Як загострити тертку простим способом (freeepik)
Коли тертка починає погано справлятися з подрібненням навіть м'яких продуктів, не варто спішити її викидати і купувати нову. Адже дати девайсу друге життя може простий до геніального лайфхак.
Як загострити тертку кількома рухами - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Для цього нам знадобиться фольга. Звичайна побутова фольга, яка продається в кожному магазині в рулонах.
Спосіб заточування:
- Візьміть шматок фольги.
- Зімніть його в довільну кульку.
- Натріть фольгу на тертці, щоб задіяти максимально кожен зубчик.
Вуаля! Наша тертка знову гостра.
Як ще використати фольгу в побуті?
- Для покращення сигналу WI-FI роутера
- Допоможе відмити ложки вилки у посудомийці
- Захистить ключі автомобіля
- Допоможе загострити ножиці
- Білизна швидше відпрасується
- Меблі можна пересунути без слідів і подряпин на підлозі
- Замінить стилус для сенсорного екрана
- Допоможе очистити коштовності
Детальніше про кожен з цих способів ви можете почитати тут.
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