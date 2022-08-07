Простий до геніального спосіб загострити тупу тертку: усього кілька рухів

Коли тертка починає погано справлятися з подрібненням навіть м'яких продуктів, не варто спішити її викидати і купувати нову. Адже дати девайсу друге життя може простий до геніального лайфхак.

Як загострити тертку кількома рухами - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Для цього нам знадобиться фольга. Звичайна побутова фольга, яка продається в кожному магазині в рулонах.

Спосіб заточування:

Візьміть шматок фольги.

Зімніть його в довільну кульку.

Натріть фольгу на тертці, щоб задіяти максимально кожен зубчик.

Вуаля! Наша тертка знову гостра.

Як ще використати фольгу в побуті?

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Детальніше про кожен з цих способів ви можете почитати тут.