Три супертрюки, щоб відчистити посуд від застарілого нагару

Виявляється, щоб відчистити каструлі та сковорідки від нагару, навіть застарілого, не треба нічого драти металевою щіткою чи витрачатися на дорогущі засоби. Тримайте три суперспособи, щоб без зусиль домогтися блиску вашого металевого посуду.

Про це детально - в матеріалі Styler нижче.

Вам допоможе господарське мило

Візьміть брусок 72%-го господарського мила. Натріть половину на крупну тертку.

Киньте мило у велику каструлю, проваріть трохи, щоб воно розчинилося. Помістіть дном вниз наш брудний посуд і проваріть його в розчині 30-40 хвилин.

Коли ви виймете посуд, його лишиться тільки протерти - він буде чистий від накипу.

Оцет, лимонна кислота та серветка

Змішайте в пульверизаторі склянку оцту і чайну ложку лимонної кислоти. Перемішайте.

Покладіть на дно брудної каструлі паперову серветку і збризніть оцтом. Залиште на 20 хвилин.

Ви побачите, що весь бруд прилипне до серветки, а дно посуду залишиться тільки протерти.

Гірчичний порошок і вода

Для цього способу не треба вичікувати, але доведеться трохи потерти.

Посипте порошком дно нашого посуду, збризніть водою.

Візьміть губку і потріть жорсткою частиною дно каструлі чи сковорідки. Бруд відставатиме дуже легко.