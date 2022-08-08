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Три супертрюки, щоб відчистити посуд від застарілого нагару

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Понеділок 08 серпня 2022 08:20
Три супертрюки, щоб відчистити посуд від застарілого нагару Фото: Як відчистити сковороди та каструлі від нагару (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Виявляється, щоб відчистити каструлі та сковорідки від нагару, навіть застарілого, не треба нічого драти металевою щіткою чи витрачатися на дорогущі засоби. Тримайте три суперспособи, щоб без зусиль домогтися блиску вашого металевого посуду.

Про це детально - в матеріалі Styler нижче.

Вам допоможе господарське мило

Візьміть брусок 72%-го господарського мила. Натріть половину на крупну тертку.

Три супертрюки, щоб відчистити посуд від застарілого нагару

Киньте мило у велику каструлю, проваріть трохи, щоб воно розчинилося. Помістіть дном вниз наш брудний посуд і проваріть його в розчині 30-40 хвилин.

Три супертрюки, щоб відчистити посуд від застарілого нагару

Коли ви виймете посуд, його лишиться тільки протерти - він буде чистий від накипу.

Три супертрюки, щоб відчистити посуд від застарілого нагару

Оцет, лимонна кислота та серветка

Змішайте в пульверизаторі склянку оцту і чайну ложку лимонної кислоти. Перемішайте.

Три супертрюки, щоб відчистити посуд від застарілого нагаруТри супертрюки, щоб відчистити посуд від застарілого нагару

Покладіть на дно брудної каструлі паперову серветку і збризніть оцтом. Залиште на 20 хвилин.

Ви побачите, що весь бруд прилипне до серветки, а дно посуду залишиться тільки протерти.

Три супертрюки, щоб відчистити посуд від застарілого нагаруТри супертрюки, щоб відчистити посуд від застарілого нагару

Гірчичний порошок і вода

Для цього способу не треба вичікувати, але доведеться трохи потерти.

Посипте порошком дно нашого посуду, збризніть водою.

Три супертрюки, щоб відчистити посуд від застарілого нагару

Візьміть губку і потріть жорсткою частиною дно каструлі чи сковорідки. Бруд відставатиме дуже легко.

Три супертрюки, щоб відчистити посуд від застарілого нагару

Раніше ми писали, про простий до геніального спосіб загострити тупу тертку.

Також повідомлялося, як правильно використовувати відсіки в лотку пральної машини.

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