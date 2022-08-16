Як полагодити липучку на взутті або одязі за 1 хвилину: робочий лайфхак
Все ще викидаєте дитячі сандалі, свої кросівки або куртки, в яких "здулися" липучки і перестали тримати? Дійсно, ремонт виробу часом дорожче, ніж покупка нового.
Пропонуємо разом зі Styler спробувати відремонтувати липучку за дві секунди і за "три копійки". Суперспособ дивіться нижче в матеріалі.
Багато хто в спробі врятувати взуття, щоб "дотягло" до кінця літа, зістригають ворсисту частину липучки. Це може допомогти, але ненадовго. Полагодити липучку можна... за допомогою сірників.
Як за хвилину повернути липучці життя
- Візьміть сірники (або запальничку).
- Акуратно проведіть вогнем по частині липучки, яка з гачками.
Знову користуйтеся виробом!
Як працює спосіб
Часто липучка перестає триматися через те, що сторона з зубчиками-зачепами забилася різного роду ворсинками. За допомогою вогню ми їх спалюємо і липучка знову стає робочою.
Враховуючи, що коробок сірників можна купити за 1,5 грн в найближчому кіоску, цей спосіб ще й бюджетний.
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