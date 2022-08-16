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Як полагодити липучку на взутті або одязі за 1 хвилину: робочий лайфхак

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Вівторок 16 серпня 2022 14:10
Як полагодити липучку на взутті або одязі за 1 хвилину: робочий лайфхак Фото: полагодити липучку на взутті або одязі простіше, ніж ви думаєте (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Все ще викидаєте дитячі сандалі, свої кросівки або куртки, в яких "здулися" липучки і перестали тримати? Дійсно, ремонт виробу часом дорожче, ніж покупка нового.

Пропонуємо разом зі Styler спробувати відремонтувати липучку за дві секунди і за "три копійки". Суперспособ дивіться нижче в матеріалі.

Багато хто в спробі врятувати взуття, щоб "дотягло" до кінця літа, зістригають ворсисту частину липучки. Це може допомогти, але ненадовго. Полагодити липучку можна... за допомогою сірників.

Як за хвилину повернути липучці життя

  • Візьміть сірники (або запальничку).
  • Акуратно проведіть вогнем по частині липучки, яка з гачками.

Як полагодити липучку на взутті або одязі за 1 хвилину: робочий лайфхак

Знову користуйтеся виробом!

Як полагодити липучку на взутті або одязі за 1 хвилину: робочий лайфхак

Як працює спосіб

Часто липучка перестає триматися через те, що сторона з зубчиками-зачепами забилася різного роду ворсинками. За допомогою вогню ми їх спалюємо і липучка знову стає робочою.

Враховуючи, що коробок сірників можна купити за 1,5 грн в найближчому кіоску, цей спосіб ще й бюджетний.

Раніше ми писали, як за допомогою ліхтарика полагодити холодильник. Завдяки цьому способу він пропрацює довше.

Також повідомлялося, навіщо класти в злив кухонної раковини кульки з фольги.

Крім того, читайте про три супертрюки, щоб відчистити посуд від застарілого нагару.

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