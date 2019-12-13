Виплати аліментів в Україні: хто має право на утримання

Аліменти в Україні -хто має право на виплати (Колаж РБК-Україна)

Аліменти можуть зобов'язати платити не тільки батьків, але і дітей

Мінімальний прожитковий мінімум збільшився в Україні з 1 грудня 2019 року, а разом з ним збільшився і розмір аліментів. Мінімальна сума аліментів на одну дитину становить 50% від прожиткового мінімуму для відповідного віку, а саме – для дітей до 6 років – 889,50 гривень, для дітей від 6 до 18 років – 1109 гривень. Про це пише видання Vesti.

Мінімальний рекомендований розмір аліментів виріс – до 1799 гривень для дітей до 6 років, і до 2218 гривень – для дітей від 6 до 18 років.

Аліменти на дітей в Україні, як правило, повинні виплачуватися до 18 років, однак в законодавстві зазначено, що в деяких випадках цей період можна продовжити до 23 років. Приміром, якщо дитина хвора, втратила працездатність або вчиться у ВНЗ. Якщо дитина хвора невиліковно, то аліменти на підставі всіх медичних документів, можуть виплачуватися все життя.

Які категорії мають право на аліменти

Якщо батьки вийшли на пенсію і мають інвалідність першої або другої групи – вони мають право подати в суд на свою повнолітню дитину на виплату аліментів. Однак тут є нюанс – якщо батько свого часу не виплачував аліменти дитині, то йому не можуть відмовити в поданні позову. Якщо мати дитини не подавала на аліменти і ростила самостійно, але при цьому батько вписаний в свідоцтво про народження – він має право подати на утримання.

Якщо один з батьків не виплачував аліменти протягом трьох років, то в майбутньому йому сподіватися не на що.

Непрацездатні бабусі, дідусі, прабабусі і прадідусі також мають право подати на аліменти зі своїх онуків. Тут в законі є інша лазівка – онуків можуть зобов'язати виплачувати аліменти непрацездатним малозабезпеченим людям похилого віку в тому випадку, якщо вони самотні, а їх власні діти вже померли або вони не можуть допомагати з об'єктивних причин (інвалідність, малозабезпечені).

Крім того, бабусям і дідусям доведеться довести в суді, що вони брали участь у вихованні онуків не менше 5 років. Для родичів другого ступеня суд зазвичай встановлює мінімальну суму аліментів – 889,50 гривень.

Що потрібно пам'ятати тим, хто платить аліменти

Якщо батько домовився з другою стороною усно і оплачує навчання, придбання необхідних речей, поїздки, лікування, то варто зберігати всі банківські виписки, квитанції, розписки. Це допоможе в майбутньому уникнути позовів за несплату аліментів, якщо друга сторона захоче подати в суд.

Виплати на дітей в Україні (Колаж РБК-Україна)

Якщо на дитину переписана нерухомість і є домовленість з другою половиною про те, що власність буде зарахована як аліменти, то варто укласти офіційний договір з другою стороною.

Як карають тих, хто не платить аліменти

Якщо один батько не сплачує аліменти або робить це з перебоями і затримками, то друга сторона має право вимагати з боржника пеню за кожний день прострочення. За законом – за кожен день прострочення нараховується 1% від загальної суми заборгованості і при цьому вона не може зрости більше, ніж на 100% від суми боргу.

Неустойки нараховуються щомісяця, а потім сумуються. Щоб отримати крім аліментів ще й неустойку – потрібно звернутися до суду за місцем реєстрації відповідача. До вимог про виплату аліментів строки позовної давності не застосовуються, а це значить, що можна вимагати аліменти пеню за весь період, з того моменту, коли був поданий позов. Якщо відповідач не виплатив кошти до повноліття дитини, то після – дитина може самостійно вимагати виплату боргу.