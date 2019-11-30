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Українці стануть одержувати набагато більше: кому пощастить

STYLERЖиття    30.11.2019 - 13:23
Українці стануть одержувати набагато більше: кому пощастить
Допомога по безробіттю в Україні (колаж РБК-Україна)

В Україні збільшиться сума допомоги по безробіттю

Допомога по безробіттю в Україні істотно зросте для тих, хто отримує максимально можливу суму виплати. Збільшення відбудеться з 1 грудня і пов'язане воно зі збільшенням прожиткового мінімуму. Про те, як зміниться розмір виплат по безробіттю в Україні розповідає УНІАН.

Як повідомляється, зараз прожитковий мінімум на одну людину для працездатних осіб становить 2 007 грн, а з 1 грудня він збільшиться до 2 102 грн. У результаті ті, хто отримує максимально можливу допомогу по безробіттю з 1 грудня будуть отримувати 8 408 грн в місяць. Це становить 4 прожиткових мінімуми.

Раніше максимальний розмір допомоги по безробіттю дорівнював 8 028 грн.

Варто відзначити, що максимально можлива допомога розраховується в процентному співвідношенні від середнього доходу за останні 6 місяців роботи. При цьому наголошується, що без змін залишиться величина мінімальної допомоги по безробіттю.

Українці стануть одержувати набагато більше: кому пощастить

Допомога по безробіттю в Україні (колаж РБК-Україна)

Раніше зміни торкнулися порядку нарахування субсидій.

Нагадаємо, що одержувачів пільг та субсидій будуть перевіряти по-новому.

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