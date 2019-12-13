Выплаты алиментов в Украине: кто имеет право на содержание

Алименты в Украине -кто имеет право на выплаты (Коллаж РБК-Украина)

Алименты могут обязать платить не только родителей, но и детей

Минимальный прожиточный минимум увеличился в Украине с 1 декабря 2019 года, а вместе с ним увеличился и размер алиментов. Минимальная сумма алиментов на одного ребенка составляет 50% от прожиточного минимума для соответствующего возраста, а именно – для детей до 6 лет – 889,50 гривен, для детей от 6 до 18 лет – 1109 гривен. Об этом пишет издание Vesti.

Минимальный рекомендованный размер алиментов вырос – до 1799 гривен для детей до 6 лет, и до 2218 гривен – для детей от 6 до 18 лет.

Алименты на детей в Украине, как правило, должны выплачиваться до 18 лет, однако в законодательстве указано, что в некоторых случаях этот период можно продлить до 23 лет. К примеру, если ребенок болен, утратил трудоспособность или учится в ВУЗе. Если ребенок болен неизлечимо, то алименты на основании всех медицинских документов, могут выплачиваться всю жизнь.

Какие категории имеют еще право на алименты

Если родители вышли на пенсию и имеют инвалидность первой или второй группы – они имеют право подать в суд на своего совершеннолетнего ребенка на выплату алиментов. Однако тут есть нюанс – если отец в свое время не выплачивал алименты ребенку, то ему не могут отказать в подаче иска. Если мать ребенка не подавала на алименты и растила самостоятельно, но при этом отец вписан в свидетельство о рождении – он имеет право подать на содержание.

Если один из родителей не выплачивал алименты в течении трех лет, то в будущем ему надеяться не на что.

Нетрудоспособные бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки также имеют право подать на алименты со своих внуков. Тут в законе есть другая лазейка – внуков могут обязать выплачивать алименты нетрудоспособным малообеспеченным старикам в том случае, если они одиноки, а их собственные дети уже умерли или они не могут помогать по объективным причинам (инвалидность, малообеспеченные).

Кроме того, бабушкам и дедушкам придется доказать в суде, что они принимали участие в воспитании внуков не менее 5 лет. Для родственников второй степени суд обычно устанавливает минимальную сумму алиментов – 889,50 гривен.

Что нужно помнить тем, кто платит алименты

Если родитель договорился со второй стороной устно и оплачивает обучение, покупки необходимых вещей, поездки, лечение – то стоит сохранять все банковские выписки, квитанции, расписки. Это поможет в будущем избежать исков за неуплату алиментов, если вторая сторона захочет подать в суд.

Выплаты на детей в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Если на ребенка переписана недвижимость и есть договоренность со второй половиной о том, что собственность будет засчитана в качестве алиментов, то стоит заключить официальный договор со второй стороной.

Как наказывают тех, кто не платит алименты

Если один родитель не платит алименты или делает это с перебоями и задержками, то вторая сторона имеет право требовать с должника пеню за каждый день просрочки. По закону – за каждый день просрочки насчитывается 1% от общей суммы задолженности и при этом она не может вырасти больше, чем на 100% от суммы долга.

Неустойки насчитываются ежемесячно, а потом суммируются. Чтобы получить кроме алиментов еще и неустойку – нужно обратиться в суд по месту регистрации ответчика. К требованиям о выплате алиментов сроки исковой давности не применяются, а это значит, что можно требовать алименты и пеню за весь период, с того момента, когда был подан иск. Если ответчик не выплатил все средства до совершеннолетия ребенка, то после – ребенок может самостоятельно потребовать выплату долга.