В Мінфіні гарантували виплату субсидій українцям цієї зими 

Фото: Оксана Маркарова (РБК-Україна)

Маркарова наголосила, що в бюджеті закладено достатньо коштів

Субсидії українським громадянам будуть гарантовано виплачені цієї зими .Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова на годині запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами міністра, в державному бюджеті на 2020 рік закладено достаньо фінансів для гарантування виплати субсидії українцям.

"Ті кошти, за які проголосували в бюджеті 2020 рік на субсидії, є достатніми. Ті кошти, які закладені в 2020 році на програму субсидій, відповідно до розрахунків міністерства соціальної політики повністю забезпечать всіх громадян, які відповідають критеріям і потребують підтримки, забезпечать підтримкою на цей опалювальний сезон в повній мірі. Тому тут треба сказати, щоб всі були спокійні - субсидія буде надана", - наголосила Маркарова.

Міністр також зазначила, що цієї зими люди сплачуватимуть менше у платіжках за опалення через зниження цін на газ.

"Разом з тим, що у нас зменшується ціна на газ і разом з тим, що у нас є міцніший курс, очевидно, що ціна, яку будуть сплачувати люди - буде меншою", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві соціальної політики повідомляли, що у листопаді 2019 року субсидії в Україні отримувало близько 3 млн домогосподарств, а середній розмір виплат становив майже 1,2 тис грн. Також у міністерстві нагадали, що з 1 січня в Україні здійснюється монетизація субсидій, тобто їх виплата у грошовій формі.