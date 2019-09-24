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Перехід на зимовий час: коли і на скільки переводити годинник

STYLERЖиття    24.09.2019 - 19:42
Перехід на зимовий час: коли і на скільки переводити годинник
Коли переводити час в жовтні (Колаж РБК-Україна)

У жовтні Україна переведе стрілки годинників на зимовий час

Україна щороку переводить стрілки годинників з літнього на зимовий час і 2019 рік не стане винятком. За традицією, переведення годинників відбувається в останню неділю жовтня і в цьому році це – 27 жовтня. Стрілки годинника потрібно буде перевести в ніч з суботи, 26 жовтня, на неділю, 27 жовтня, на одну годину назад.

"Згідно постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України" на території України 27 жовтня 2019 о 4 (четвертій) годині за київським часом відміняється літній час із переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад", - сказано в розпорядженні Кабміну.

Сучасні комп'ютери, мобільні телефони, а також інші електронні гаджети проводять автоматичне переведення годинників, а ось механічна техніка самостійно це зробити не зможе, тому користувачам слід зробити це напередодні, бажано в суботу ввечері, перед сном. Також варто подбати про те, щоб не переплутати час у подорожах, у неділю, 28 жовтня. У квитках, а також на табло вокзалів і аеропортів час буде зазначений вже по-новому.

Перехід на зимовий та літній час був введений для того, щоб можна було економити електроенергію в світлий час доби. Однак, як показала багаторічна практика, економія вийшла порівняно невелика, всього 1-3%. У зв'язку з цим багато країн відмовилися від сезонного переведення часу.

Крім того, медики стверджують, що переклад годин негативно позначається на людському організмі: у людей порушується сон, вони важко адаптуються і відчувають два рази в рік стрес. Від цього починають загострюватися хронічні захворювання і суттєво падає працездатність.

Для того, щоб мінімізувати стрес від переведення стрілок годинника, лікарі рекомендують починати підготовку за кілька тижнів – висипатися, добре харчуватися, гуляти на свіжому повітрі і змінювати відхід до сну і підйом на 15 хвилин кожен день.

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