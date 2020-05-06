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ПриватБанк зробив важливу заяву напередодні ослаблення карантину

STYLERЖиття    06.05.2020 - 11:59
ПриватБанк зробив важливу заяву напередодні ослаблення карантину
ПриватБанк на 9 травня змінює графік роботи (фото РБК-Україна)

ПриватБанк зробив для українців заяву про графік своєї роботи

ПриватБанк напередодні ослаблення карантину зробив дуже важливу заяву для українців. Фінансова установа оголосила людям про зміну в роботі своїх відділень на свято 9 травня. Так, у ПриватБанку розповіли, як будуть функціонувати відділення в робочі і неробочі дати.

Ні для кого не секрет, що 9 травня наша країна святкує велике свято - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цей день є вихідним по всій країні, в цьому році він випадає на суботу, також вихідним буде і 11 травня.

Як будуть працювати відділення ПриватБанку на свято 9 травня

  • 8 травня - режим роботи відділень скорочений згідно з установленим режимом у період карантину (без додаткового скорочення).
  • 9 травня - всі відділення не працюють.
  • 10 травня - всі відділення не працюють.
  • 11 травня всі відділення банку не працюють.

До речі, подивитися карту з усіма відділеннями в Україні та їх графік роботи ви можете по цьому посиланню.

ПриватБанк зробив важливу заяву напередодні ослаблення карантину

Вихідні дні у травні 2020

У ПриватБанку повідомили, що всі термінали, банкомати, мобільний банкінг Приват24 і служба підтримки залишаються працювати цілодобово.

Читайте також, як змінилися графіки роботи Нової пошти, Укрпошти та банків на травневі свята.

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