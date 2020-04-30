Травневі свята в Україні: графік роботи Укрпошти, Нової пошти та банків

Травневі свята в Україні (Колаж РБК-Україна)

Як змінилися графіки роботи Нової пошти, Укрпошти та банків на травневі свята

Початок травня в Україні розпочнеться з тривалих вихідних. Офіційними вихідними днями стануть 1-3 травня, з п'ятниці до неділі та з 9 по 11 травня, з суботи до понеділка. Як будуть у ці дні працювати банки, Нова пошта та Укрпошта – в матеріалі Styler.

Вихідний в п'ятницю, 1 травня – на честь Дня праці. Вихідний у понеділок, 11 травня – це перенесений за законом вихідний день, оскільки День перемоги випадає на суботу.

Робота Нової пошти на травневі свята

В організації повідомили, що не будуть зупиняти свою роботу на свята, але графік буде трохи змінено.

П'ятниця, 1 травня – відділення і доставка будуть працювати за графіком суботи.

Субота, 9 травня – відділення і доставка будуть працювати за графіком суботи.

Неділя, 10 травня – відділення будуть працювати за графіком неділі.

Понеділок, 11 травня – відділення і доставка будуть працювати за графіком суботи.

Як буде працювати Укрпошта на травневі свята

Укрпошта дала поки графік роботи тільки на перший травневий уїк-енд. Відзначається, що більшість відділень у п'ятницю, 1 травня, будуть закриті. Проте в кожному регіоні буде працювати по одному відділенню по скороченому графіку, до 15:00 або 17:00 годин. Більш детальний список відділень можна подивитися тут.

Робота банків на травневі свята

У п'ятницю, 1 травня, відділення банків працювати не будуть. У суботу, 2 травня, працюватимуть чергові відділення, які зазвичай відкриті в ці дні. У наступні вихідні, з 9 по 11 травня – відділення банків працювати не будуть зовсім.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські банки змінили графік роботи та названа причина.