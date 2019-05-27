Вихідні у червні: скільки днів будемо відпочивати

У червні 2019 жителі України матимуть додаткові вихідні.

Так, відпочивати ми будемо з 15 по 17 число першого місяця літа. Це пов'язано з Трійцею. Це свято припадає на неділю, 16 червня. А згідно з Кодексом законів про працю, наступний день буде неробочим.

Трійця в 2019 році в Україні випадає на 16 червня (ілюстративне фото)

До речі, за даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), серед офіційних свят Трійця є важливою для 37,2% українців.

Також додатковий відпочинок українці отримають 28 червня - у День Конституції. При цьому передсвятковий день (четвер, 27 червня) буде скорочений на одну годину. Додамо, що за даними КМІС, День Конституції України - важливе свято для 8,2 % жителів нашої країни.

День Конституції 28 червня буде вихідним днем (ілюстративне фото)

Всього ж кількість святкових і вихідних днів в червні 2019 становить 12 (1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29 і 30 червня). Працювати ми з вами будемо 18 днів.

Всі святкові і вихідні дні в червні 2019 (календар на червень)

Нагадаємо, що українці в цьому році будуть мати ще кілька довгих вихідних. Коли і скільки будемо відпочивати - читайте в матеріалі Styler.

Зазначимо, що в Україні вже зовсім скоро з'явиться нове свято.