Скільки будемо відпочивати в 2019 році: всі довгі вихідні

Всі довгі вихідні в 2019 році (колаж РБК-Україна)

Українці в 2019 році матимуть відразу кілька довгих вихідних. Коли і скільки будемо відпочивати - читайте в матеріалі Styler

Наступні довгі вихідні чекають українців вже у червні з нагоди Трійці - з 15 по 17 числа першого місяця літа. Це пов'язано з тим, що це релігійне свято припадає на неділю. Тому понеділок, 17 червня, буде неробочим днем.

Відпочивати українці також будуть на державне свято День Конституції, яке випадає на п'ятницю, 28 червня. Таким чином, вихідними будуть 28, 29 і 30 числа місяця.

Липень буде робочим, а ось у серпні День Незалежності України, який наша країна відзначає в суботу, 24 серпня, принесе додатковий вихідний - понеділок, 26 серпня.

День Незалежності (фото: twitter.com/AndriyParubiy)

Також довгі вихідні будуть чекати на українців у жовтні - у понеділок, 14 жовтня, ми будемо святкувати День захисника України. Тому є шанс три дні провести, наприклад, на морі. Адже це як раз так званий "оксамитовий" сезон.

День захисника України (фото: РБК-Україна)

У грудні 2019-го в Україні будуть відзначати Католицьке Різдво. Таким чином, середа, 25 грудня, стане ще одним вихідним.

Крім усього іншого, чиновники пропонують збільшити кількість вихідних на новорічні свята в 2019 році. Якщо уряд піде на такий крок, то 30 грудня (понеділок) і 31 грудня (вівторок) українцям доведеться відпрацювати в інші дні. Зате на Новий рік ми з вами отримаємо аж чотири вихідних: з 29 грудня 2019-го (неділя) до 1 січня 2020-го (середа).

Новий рік (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що в Україні вже зовсім скоро (в червні) з'явиться нове свято.

Також чиновники планують відзначити "червоним" день, в який українці будуть шанувати тих, хто став жертвою дискримінації за релігійною ознакою.