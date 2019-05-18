ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У червні українці відпочиватимуть 12 днів з 30

Новини » Суспільство    18.05.2019 - 08:20
У червні українці відпочиватимуть 12 днів з 30
Фото: літо в Києві (РБК-Україна)

Трійця і День Конституції додадуть два вихідних дні

У червні 2019 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 12 вихідних днів і 18 робочих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

Згідно з законом, вихідний день у неділю, 16 квітня, на який випадає Трійця, переноситься на понеділок, 17 квітня.

Крім того, вихідним є і святковий день 28 червня, коли в Україні відзначається День Конституції.

Таким чином, на два уїк-енди буде по три вихідних дні - 15-17 червня та 28-30 червня.

Нагадаємо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) восени 2018 року, серед офіційних свят Трійця є важливою для 37,2% українців День Конституції - для 8,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести три робочих дні у 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня.

До Києва прийшло метеорологічне літо В Україні з'явиться офіційний День батька
Новини України летовыходныеПраздники
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся