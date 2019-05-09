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В Україні з'явиться нове свято: усі подробиці

STYLERЖиття    09.05.2019 - 13:21
В Україні з'явиться нове свято: усі подробиці
Ілюстративне фото (pixabay)

Українців порадували приємною новиною

У перший місяць літа в Україні з'явиться нове свято - День батька. Відповідний указ президента затвердив Кабінет міністрів.

День батька пропонується відзначати щороку у третю неділю червня. У 2019 році свято припадає на 16 червня. Неофіційно в Україні такий день раніше святкували або в третю неділю червня, або в третю неділю вересня. Однак на офіційному рівні це свято так і не було затверджено.

Мінсоцполітики та віце-прем'єр Іванна Климпуш-Цинцадзе вважають логічним запровадження офіційного Дня батька поряд з вже існуючими Днем родини (8 липня), День матері (друга неділя травня) та Днем захисту дітей (1 червня), а тому виступили з подібною ініціативою.

До речі, спочатку ініціатором створення цього свята називають місіс Додд з США, яка в такий спосіб хотіла висловити вдячність своєму батьку. До речі, тепер у цей день держава і громадяни підтримують небагатих одиноких батьків.

Нагадаємо, що 9 травня з нагоди Дня перемоги у Другій світовій війні пройдуть пам'ятні урочистості, що вплине на графік роботи транспорту. На деяких вулицях повністю обмежать рух.

В Україні з'явиться нове свято: усі подробиціКолаж РБК-Україна

Ми писали, що у Національній поліції України заявили, що у масових заходах 8-9 травня планують брати участь майже 220 тисяч осіб.

А також, що в Києві 10 і 11 травня частково обмежать рух транспорту на вулиці Теодора Драйзера.

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