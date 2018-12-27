Українці назвали найважливіші свята

Фото: новорічний ярмарок (Віталій Носач, РБК-Україна)

До трійки улюблених свят стабільно входять Різдво, Великдень і Новий рік

Для більшості українців ключові офіційні свята є важливими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

За рейтингом популярності свята упорядковуються таким чином:

Різдво Христове - 82,2%

Пасха (Великдень) - 81,7%

Новий рік - 75,3%

Міжнародний жіночий день - 42,9%

Трійця - 37,2%

День Перемоги - 35%

День Незалежності України - 22%

День захисника України - 14,4%

День міжнародної солідарності трудящих - 10,8%

День Конституції - 8,2%

Як зазначають соціологи, порівняно з попередніми опитуваннями, найсуттєвіше зросла вагомість святкування Дня Незалежності, збільшилось значення таких свят, як День захисника України та День Конституції. Дещо зменшилась частка населення, для котрої серед улюблених свят були Міжнародний жіночий день. Стабільно в трійці улюблених свят залишаються Різдво і Великдень Новий рік.

КМІС провів власне опитування з 26 жовтня по 4 листопада 2018 року серед 2043 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8%-для показників близьких до 25%, 2,0%-для показників близьких до 10%, 1,4%-для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, дві третини (66%) українців проти відновлення Радянського Союзу.

Відзначимо, що за даними опитування, яке проводилося на замовлення Інституту соціології НАН України, найбільш поширеною ідентифікацією серед українців є національно-демократична (11,5%).