Вихідні у липні: скільки будуть відпочивати українці

Вихідні у липні 2019 в Україні (колаж РБК-Україна)

Всі державні свята та вихідні дні в липні 2019 в Україні

Вихідні дні в липні 2019 року будуть для українців нечисленними. У цьому літньому місяці люди будуть працювати максимально. Це відбудеться тому, що в цьому місяці немає великих церковних і державних свят. Саме тому люди будуть відпочивати лише вісім днів.

Зазначимо, що сумарна кількість календарних днів становить 31. З них українці будуть ходити на роботу 23 дні. До речі, скорочених на одну годину робочих днів у липні не передбачається.

Серед професійних свят у липні можна виділити такі, як День Військово-морських Сил України (7 липня), День бухгалтера (16 липня), День рибалки (14 липня), День флоту України (28 липня) і інші.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Серед православних свят в липні 2019 року можна виділити, наприклад, День Петра і Павла (12 липня) і Різдво Предтечі і Хрестителя Господнього Івана (7 липня).

Відзначимо, що так як в липні великих свят не буде, то три вихідних нас очікують вже в кінці серпня. З нагоди Дня Незалежності України, який випадає на суботу, в країні проходитимуть різноманітні святкові заходи, а понеділок, 26 серпня, згідно з Кодексом законів про працю, стане вихідним днем. Одним словом, українці будуть відпочивати 24, 25 і 26 серпня. Крім того, 23-го числа робочий день буде зменшений на одну годину.

Нагадаємо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), серед офіційних свят Трійця є важливою для 37,2 % українців, День Конституції - для 8,2 %.

До речі, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці в 2019 році перенести робочі дні з понеділка (30 грудня) на суботу (21 грудня) і з вівторка (31 грудня) на суботу (28 грудня).