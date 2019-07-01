Выходные в июле: сколько будут отдыхать украинцы

Выходные в июле 2019 в Украине (коллаж РБК-Украина)

Все государственные праздники и выходные дни в июле 2019 в Украине

Выходные дни в июле 2019 года будут для украинцев немногочисленными. В этом летнем месяце люди будут работать максимально. Это произойдет потому, что в этом месяце нет больших церковных и государственных праздников. Именно поэтому люди будут отдыхать всего восемь дней.

Отметим, что сумарное количество календарных дней составляет 31. Из них украинцы будут ходить на работу 23 дня. Кстати, сокращенных на один час рабочих дней в июле не предвидится.

Среди профессиональных праздников в июле можно выделить такие, как День Военно-морских Сил Украины (7 июля), День бухгалтера (16 июля), День рыбака (14 июля), День флота Украины (28 июля) и другие.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Среди православных праздников в июле 2019 года можно выделить, например, День Петра и Павла (12 июля) и Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (7 июля).

Отметим, что так как в июле больших праздников не будет, то три выходных нам предоставится уже в конце августа. По случаю Дня Независимости Украины, который выпадает на субботу, в стране будут проходить различные праздничные мероприятия, а понедельник, 26 августа, согласно Кодексу законов о труде, станет выходным днем. Одним словом, отдыхать украинцы будут 24, 25 и 26 августа. Кроме того, 23-го числа рабочий день будет укорочен на один час.

Напомним, по данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС), среди официальных праздников Троица является важной для 37,2 % украинцев, День Конституции - для 8,2 %.

Кстати, Кабинет министров рекомендовал для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий труда в 2019 году перенести рабочие дни с понедельника (30 декабря) на субботу (21 декабря) и со вторника (31 декабря) на субботу (28 декабря).