Кабмін затвердив додаткові вихідні в 2019

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Вихідні на Великдень об'єднали з першотравневими

Кабінет міністрів України на засіданні 10 січня затвердив перенесення робочих днів у 2019 році. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування у 2019 році 1 травня (Дня праці) та 1 січня 2020 року Нового року рекомендується для працівників з п'ятиденним робочим тижнем з вихідними в суботу та неділю перенести в 2019 році робочі дні з:

вівторка 30 квітня на суботу 11 травня;

понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня;

вівторка 31 грудня на суботу 28 грудня.

Спеціальний режим роботи банків та їх установ у зазначені дні буде встановлювати Національний банк.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, як раніше писав Styler, з 2019 року українцям прогнозують глобальні проблеми на ринку праці. Це пов'язано з тим, що молодь активно виїжджає за кордон, а роботодавці неохоче пропонують роботу співробітникам старше 45 років. Паралельно змінюється і глобальний ринок все більше компаній відмовляються від повного робочого тижня.