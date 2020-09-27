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Вигоріло все: у мережу потрапили знімки місця катастрофи Ан-26 з висоти польоту

Чугуїв, Харків, Неділя 27 вересня 2020 09:55
Вигоріло все: у мережу потрапили знімки місця катастрофи Ан-26 з висоти польоту
Катастрофа Ан-26 в Чугуєві (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

На знімках видно, що навколо літака виникла сильна пожежа

25 вересня в Чугуєві, Харківська область, о 20:45 військовий літак Ан-26 розбився на дорозі при спробі посадки транспортного засобу. Страшна трагедія забрала життя 26 людей. У результаті авіакатастрофи залишився тільки один вцілілий. Зараз же в мережі з'явилися фотографії з місця аварії літака.

У Telegram-каналі "Ювента" опубліковані фотографії місця авіакатастрофи під Харковом. На фото видно, що в результаті аварії навколо транспортного засобу вигоріла значна частина трави та кущів. Сам літак – розламаний на дві частини.

"Оприлюднили фото з місця авіакатастрофи біля Чугуєва з висоти пташиного польоту. На кадрах видно уламки розбитого літака, він розколовся надвоє. Навколо стоять кілька машин рятувальників, пожежників і "швидкої". Також біля місця трагедії утворилися затори", - написали у співтоваристві в підписі до знімків.

Вигоріло все: у мережу потрапили знімки місця катастрофи Ан-26 з висоти польоту

Вигоріло все: у мережу потрапили знімки місця катастрофи Ан-26 з висоти польоту

Вигоріло все: у мережу потрапили знімки місця катастрофи Ан-26 з висоти польоту

Вигоріло все: у мережу потрапили знімки місця катастрофи Ан-26 з висоти польоту

Катастрофа Ан-26 в Чугуєві (фото: Ювента)

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер на брифінгу в Чугуєві назвав три робочі версії катастрофи літака Ан-26. За його словами, це:

  • теракт;
  • недбалість;
  • несправність техніки.

Він також повідомив, що володіє інформацією про затримку з дозволом на посадку літака після того, як стало відомо, що в Ан-26 сталася поломка двигуна. Він додав, що ця інформація вказує на халатність.

Також РБК-Україна писало, що Харківський національний університет Повітряних сил оприлюднив список загиблих в результаті катастрофи літака Ан-26. У списку 26 імен, серед яких 19 курсантів і 7 офіцерів.

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