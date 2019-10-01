Хотіла стати Богом: Заворотнюк звинуватили в страшному гріху

Анастасія Заворотнюк (колаж РБК-Україна)

Російська православна церква звинуватила Анастасію Заворотнюк в гріху дітовбивства

Анастасія Заворотнюк зробила величезну помилку, коли зважилася на процедуру ЕКО заради появи на світ третьої дитини. Таку думку висловив протоієрей РПЦ Димитрій Смирнов.

За словами священнослужителя, процедура ЕКО для жінки будь-якого віку є неприйнятною, оскільки "суперечить канонам церкви".

"Природний шлях розмноження порушувати не можна! Так, часом Господь позбавляє пару шансів стати мамою і татом. Але що заважає взяти малюка з дитячого будинку? Однак вони вибирають обхідний шлях - ЕКО", - цитує Смирнова видання "Дни.ру".

Анастасія Заворотнюк з маленькою дочкою і чоловіком (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Церковний діяч зазначив, що при екстракорпоральному заплідненні гинуть ембріони, а це, вважає представник РПЦ, прирівнюється, по суті, до дітовбивства.

"Адже там (в ембріонах - ред.) вже зародилося життя! Про яку духовність тут йде мова? Люди плюють на постулати церкви, а потім вирішують хрестити..." - обурився Смирнов і звинуватив Анастасію Заворотнюк в тому, що вона "спробувала стати на місце Бога".

"ЕКО дано, щоб люди прийшли до усвідомлення чогось. Іноді навіть через випробування хворобою", - підкреслив священик.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Крім цього, в інтерв'ю Смирнов, який, до слова, очолює рух за захист сімейних цінностей в Росії, огульно звинуватив всіх жінок, які з тієї чи іншої причини не можуть мати дітей, в "неналежному способі життя".

У мережі за ці слова священика розкритикували.

"Цей поп такий ідіот - слів немає! Каже, що ВІЛ не існує, те, що дітям морду треба бити у виховних цілях. Сам схожий на бомжа з смітника. Його місце в психлікарні. Нехай РПЦ займеться моральним виглядом своїх співробітників, а не в тему ЕКО лізе!" - прокоментував слова Смирнова один з юзерів.

Димитрій Смирнов (фото: ru.wikipedia.org)