Заворотнюк врятувати не можна: названа причина

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Нейрохірург пояснив, чому дні Анастасії Заворотнюк полічені

Анастасія Заворотнюк не вилікується від раку мозку. Зараз мова йде лише про продовження життя знаменитої актриси. Про це розповів відомий нейрохируг, доктор медичних наук Павло Шнякін.

"Побороти гліобластому неможливо, сучасна медицина здатна лише відтягнути летальний результат", - сказав лікар у коментарі "Комсомольській правді".

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Фахівець зазначив, що крім того, що гліобластома зустрічається нечасто, так ще і найчастіше нею хворіють чоловіки. Тому Анастасія Заворотнюк, як і Жанна Фріске - це більше виняток з правил.

Павло Шнякін каже, що серед пухлин мозку гліобластома знаходиться десь на 8-9 місці. На думку експерта, 48-річна Заворотнюк швидше за все потрапила в групу ризику за віком, так як до цього важкого захворювання частіше схильні люди в діапазоні 40-60 років.

При цьому, зазначає нейрохірург, гліобластома є однією з найбільш агресивних форм пухлин мозку. Вона стрімко розвивається і за короткий час проникає у всі структури мозку.

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

"За все якісь 2-3 місяці людина з зовні здорової може перетворитися на руїну", - сказав Шнякін і додав, що в середньому людина з гліобластомою живе не більше шести місяців, а долають дворічний відрізок часу - менше 10% хворих.

"Треба розуміти, що у всьому світі рішення, як лікувати цю пухлину, не прийнято. Вилікувати її, на жаль, не можна, мова йде тільки про продовження життя", - резюмував доктор медичних наук.

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)