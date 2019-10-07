ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Заворотнюк врятувати не можна: названа причина

STYLERЖиття    07.10.2019 - 14:23
Заворотнюк врятувати не можна: названа причина
Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Нейрохірург пояснив, чому дні Анастасії Заворотнюк полічені

Анастасія Заворотнюк не вилікується від раку мозку. Зараз мова йде лише про продовження життя знаменитої актриси. Про це розповів відомий нейрохируг, доктор медичних наук Павло Шнякін.

"Побороти гліобластому неможливо, сучасна медицина здатна лише відтягнути летальний результат", - сказав лікар у коментарі "Комсомольській правді".

Заворотнюк врятувати не можна: названа причина

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Фахівець зазначив, що крім того, що гліобластома зустрічається нечасто, так ще і найчастіше нею хворіють чоловіки. Тому Анастасія Заворотнюк, як і Жанна Фріске - це більше виняток з правил.

Павло Шнякін каже, що серед пухлин мозку гліобластома знаходиться десь на 8-9 місці. На думку експерта, 48-річна Заворотнюк швидше за все потрапила в групу ризику за віком, так як до цього важкого захворювання частіше схильні люди в діапазоні 40-60 років.

При цьому, зазначає нейрохірург, гліобластома є однією з найбільш агресивних форм пухлин мозку. Вона стрімко розвивається і за короткий час проникає у всі структури мозку.

Заворотнюк врятувати не можна: названа причина

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

"За все якісь 2-3 місяці людина з зовні здорової може перетворитися на руїну", - сказав Шнякін і додав, що в середньому людина з гліобластомою живе не більше шести місяців, а долають дворічний відрізок часу - менше 10% хворих.

"Треба розуміти, що у всьому світі рішення, як лікувати цю пухлину, не прийнято. Вилікувати її, на жаль, не можна, мова йде тільки про продовження життя", - резюмував доктор медичних наук.

Заворотнюк врятувати не можна: названа причина

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Заворотнюк померла: росЗМІ повідомили жахливі новини Близькі Заворотнюк зробили важливу заяву
Новини України Анастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся