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Як виїхати з України студентам під час воєнного стану: які потрібні документи

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П'ятниця 13 травня 2022 09:06
Як виїхати з України студентам під час воєнного стану: які потрібні документи Фото: як студенти можуть виїхати за кордон під час воєнного стану (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Студенти призовного віку, які проходять навчання до закладів освіти за межами України під час воєнного стану можуть виїжджати за кордон для продовження навчання.

Які потрібні документи для виїзду студентів, розповіли у Державній прикордонній службі України.

Варто зазначити, що до призову на військову службу під час мобілізації під час воєнного стану не підлягають здобувачі професійної вищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній або дуальній формі освіти.

Які документи потрібні студентам для перетину кордону:

  • Документ, який дає право на перетині державного кордону
  • Документ, що підтверджує навчання в закладі професійної вищої та вищої освіти за кордоном
  • Дозвіл на перетин кордону від керівника відповідного центру комплектування та соціальної підтримки
  • Військово-обліковий документ із записом про надання відстрочки від призову.

Куди звертатися студентам за необхідними документами

Студентам необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем прописки (або обліку) та отримати:

  • Відповідний запис у військово-обліковому документі про надання відстрочки від призову.
  • Дозвіл на перетин кордону від керівника відповідного центру комплектування та соціальної підтримки.

Важливо! Всі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки працюють на підконтрольних Україні територіях.

Як виїхати з України студентам під час воєнного стану: які потрібні документи

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