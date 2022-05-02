Мобілізація в Україні: що таке бронь працівників і хто має на неї право

В Україні триває загальна мобілізація, яка почалася 24 лютого після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Мобілізація була оголошена на три місяці та передбачає чотири хвилі.

Чи будуть продовжувати мобілізацію далі та що таке військова бронь - читайте в матеріалі Styler.

За "законом про мобілізацію", призов триватиме три місяці та має закінчитися до 24 травня. Однак зараз вже йдуть розмови про те, що мобілізацію можуть продовжити - якщо буде така необхідність.

Призов мобілізованих здійснюється у чотири хвилі:

Перша - колишні військовослужбовці до 40 років, у яких є бойовий досвід або ж вони відслужили за контрактом в одній з хвиль мобілізації раніше.

Друга - військовослужбовці, які пройшли військову службу до 2014 року або служили за контрактом. Ця хвиля почалася 15 березня.

Третя - мобілізаційний резерв. Це військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри вищих навчальних закладів і мають статус офіцерів запасу.

Четверта - мобілізація всіх громадян, у яких немає вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу. Дати початку цієї хвилі визначають в Генштабі, і вона починається тільки після публікації відповідного указу.

Також є категорії громадян, яких призивати на військову службу не будуть. Однією з таких категорій є - військова бронь.

Що таке військова бронь і хто має на неї право

Військовозобов'язані громадяни України можуть отримати відстрочку від мобілізації за допомогою так званої броні – за статтею 24 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Це громадяни України, які бронюються для забезпечення функціонування певних органів, підприємств та організацій в особливий період (воєнний стан).

Бронь можуть отримати військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, яким встановлено деякі мобілізаційні завдання.

Таку бронь ставлять на працівників критичної інфраструктури або на тих, хто необхідний для функціонування певних підприємств – для підтримки економіки країни.

Для того, щоб отримати таку бронь, працівникам потрібно звертатися до фахівців свого підприємства або організації, які відповідають за облік військовозобов'язаних або ж – до керівника та уточнити це питання.

Право на бронь мають також фахівці управління певних військових структур. Наприклад, у ЗСУ та Міноборони, крім військовослужбовців, які зараз на фронті, є деяка кількість працівників, які забезпечують функціонування Міністерства, департаментів та інших організацій.

В першу чергу такі фахівці мають право на бронювання та відстрочку на 6 місяців від призову на військову службу під час мобілізації.