Не витримали: під Дніпром штурмували закриті на карантин ринки і відновили торгівлю (відео)

Карантин в Україні та ринки (колаж РБК-Україна)

У Кам'янському підприємці прорвалися на закриті через карантин ринки

Карантин в Україні через коронавірус продовжили по 11 травня, і на час дії обмежувальних заходів по всій країні вирішили закрити ринки. У зв'язку з цим підприємці втратили можливість вести торгівлю і почали зазнавати збитків.

Під Дніпром у Кам'янському 25 квітня кілька ФОПівців всупереч забороні вирішили все одно відновити свій бізнес - для цих цілей підприємці увірвалися на територію двох ринків і самовільно почали торгувати.

За словами місцевої жительки Галини Залоги, підприємці просто "не витримали".

Також вона опублікувала відео з місця подій у своєму Facebook.

Закриті ворота Центрального та Димитрівського ринків для обурених торговців виявилися не перешкодою, і люди "штурмом воріт... реалізували своє право на працю".

"Звертаємося до всіх гілок влади - схаменіться і дайте малим підприємцям вижити і годувати свої сім'ї!!!" - емоційно написала Залога.

Відео: Під Дніпром підприємці прорвалися на ринки та відновили торгівлю

Жінка запевнила, що всі необхідні вимоги про соціальну дистанцію були дотримані, жодних черг або великого скупчення людей не було, а самі продавці носять маски, в рукавичках, і дотримуються санітарні норми.

Відео: У Кам'янському підприємці "штурмували" ринки

Раніше ми писали про те, що 22 квітня у Мелітополі під Запоріжжям почалися протести через закриття ринків на період карантину. Підприємці вимагали відкрити рикни, оскільки вони не отримують компенсації та залишилися без засобів до існування. На місці поліція переконувала підприємців розійтися, вказуючи на порушення вимог карантину, і в підсумку затримала кілька людей.