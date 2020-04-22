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Через закриття ринків у Мелітополі почалися протести, є затримані

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 12:12
Через закриття ринків у Мелітополі почалися протести, є затримані
Фото: протест у Мелітополі (ria-m.tv)

Підприємці вимагали відкрити місцеві ринки

Через закриття ринків на період карантину в Україні в Мелітополі почалися протести, поліція затримала кілька людей. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що акція пройшла біля міської ради, підприємці вимагали відкрити рикни, оскільки вони не отримують компенсації і залишилися без коштів до існування. На місці поліція переконувала підприємців розійтися, вказуючи на порушення вимог карантину.

До активістів вийшла вийшли заступники міського голови, які підкреслили, що це не рішення місцевої влади, а в Мелітополі ринки закрилися останніми в області.

Також повідомляється, що після тривалих дискусій поліцейським вдалося переконати людей розійтися. Кілька людей відвезли в міськвідділ поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Харків і Одеса досі не закрили ринки всупереч забороні. Також повідомлялося, що поліція відкрила кримінальну справу у зв'язку з тим, що одеський ринок "Привоз" продовжував працювати.

Крім того, вчора стало відомо, що Мінекономіки готує спеціальний порядок роботи ринків. Цей порядок буде включати питання безпечного перебування на цих ринках. У Кабінеті міністрів заявили, що розуміють, що фермерам необхідно мати можливість реалізувати свою продукцію.

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