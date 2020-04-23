Карантин в Україні: в Тернополі люди вийшли на вулиці з протестами (відео)

У Тернополі протестували проти карантину (колаж РБК-Україна)

В центрі Тернополя представники бізнесу вимагали скасувати карантин

Карантин в Україні був продовжений з 24 квітня по 11 травня у зв'язку зі збільшенням числа хворих коронавірусом і прогнозом піку епідемії на кінець місяця та між 3 і 8 травня. Уряд анонсував деякі пом'якшення обмежень, які впроваджуватимуть поетапно.

Сьогодні в центрі Тернополя люди влаштували акцію протесту з метою скасування введеного карантину.

У пікеті взяло участь кілька жителів міста, підприємців та активістів, а сам захід відбувся навпроти будівлі облдержадміністрації. Відео опублікувало місцеве видання "Т1".

На акції представники бізнесу закликали звернути увагу на те, що у населення починають закінчуватися гроші, а власники малого та середнього бізнесу зазнають збитків.

"Ми не можемо... У мене понад 30 працівників, ну яким чином я повинен зараз їх утримувати?.. Просять гроші. Може, є макарони у них є за що (купити), але... чекайте!" - обурився один з підприємців.

Протестувальники наголошують, що далеко не всі заклади громадського харчування були закриті на карантин, що вказує на вибіркове застосування влади.

"Ми підприємці Тернополя. Ми представляємо невелику частину Тернопільського харчування, маленьких і побільше фастфудів. У нас багато працівників, багато закладів по Тернополю, і вже 1,5 місяці ми сидимо на карантині. Відповідно співробітники не працюють, заклади стоять, податки також не сплачуються. Ми пішли на цей крок свідомо, щоб не заражати більше людей, тримати ситуацію під контролем. Але! Одна справа, коли йдуть усвідомлено всі, а коли працює "МакДональдз" і ще інші заклади, а ми закриті, то це виходить не зовсім сприяння карантинним заходам, а одних виживають, а інші можуть працювати, тому що мають великі мережі. Ми зараз говоримо як підприємці з харчування Тернопільщини. Хочемо, щоб була справедливість - якщо не працюють, то дійсно не працюють всі, чи ж усі мають право в якихось рамках працювати... Цей карантин тримати вже практично неможливо, тому що у нас і у наших працівників гроші вже практично закінчуються", - описав ситуацію місцевий підприємець Юрій.

Також присутні зауважили, що акція - не мітинг.

Один з присутніх висловив сумнів щодо реальної загрози коронавірусу і в якості аргументу нагадав статистику щодо летальних випадків у ДТП, а також поскаржився на дорожнечу захисних масок.

"Є кількість людей, які загинули під колесами авто за місяць - за січень по всій Україні під колесами загинуло 273 людини. Зараз за півтора місяця карантину від вірусу загинуло - 174 людини... Люди носять маски або на обличчі, або в кишені. Об'єктивно, тому що маски коштують 25 гривень, а не 25 копійок", - розказав мешканець Тернополя.

Відео: У Тернополі люди влаштували пікет з вимогою скасувати карантин

Раніше повідомлялося, що 22 квітня у Мелітополі під Запоріжжям почалися протести через закриття ринків на період карантину. Акція пройшла біля міськради, підприємці вимагали відкрити рикни, оскільки вони не отримують компенсації та залишилися без засобів до існування. На місці поліція переконувала підприємців розійтися, вказуючи на порушення вимог карантину, і в підсумку затримала кілька людей.

Нагадаємо також, що в Тернопільській області підтверджений 471 випадок захворювання COVID-19, а за добу МОЗ зафіксував 21 нового зараженого в регіоні.