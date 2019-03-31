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Вибори 2019: у Кривому Розі пенсіонери взяли виборчу дільницю "штурмом"

STYLERВибори 2019    31.03.2019 - 12:02
Вибори 2019: у Кривому Розі пенсіонери взяли виборчу дільницю "штурмом"
Фото: (колаж РБК-Україна)

На виборчій дільниці місцеві жителі влаштували скандал

31 березня з 08:00 в Україні почалися вибори 2019, відкрилися виборчі дільниці для голосування, однак у Кривому Розі все пішло не за планом. Про це інформує Перший Криворізький у соціальній мережі Facebook.

Жителям Кривого Рогу довелося штурмувати одну з виборчих дільниць, яка розташована у будівлі Авіаколеджу. Пов'язано це з тим, що та не почала працювати в належний час.

У мережі навіть опублікували відео гучного скандалу, на якому можна почути обурення тих, хто прибув віддати голос за кандидата. Також, за даними видання, вчасно не заробила ділянка на мікрорайоні Сонячному, яка розташована у школі №118.

Користувачі неоднозначно сприйняли ситуацію. Одні порахували її сумною, інші, навпроти, сприйняли з гумором:

"Хтось не перевів годинник", - написав перший користувач.

"Якось все сумно", - додав другий.

Нагадаємо, що у Донецькій області побили члена виборчої дільниці. Як повідомив потерпілий, інші члени виборчої дільниці завдали йому тілесних ушкоджень і розбили камеру. Потерпілий від госпіталізації відмовився.

Ми повідомляли, що киянка стала мамою прямо на виборчій дільниці. На даний момент уточнюється, чи народжувала жінка саме в пологовому будинку або ж пологи пройшли прямо в приміщенні виборчої дільниці. Про стан дитини і як її назвуть поки що не повідомлялося.

Раніше ми писали про те, що робити виборцям на дільницях у випадках нестандартних ситуацій, таких як мінування ділянки або якщо вони стали свідками порушень.

А також про те, що у Житомирській обл. виборці голосували до відкриття ділянки. Також було зафіксовано голосування виборців без паспортів на дільниці в Черняхівському районі.

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