Выборы 2019: в Кривом Роге пенсионеры взяли избирательный участок "штурмом"

Фото: (коллаж РБК-Украина)

На избирательном участке местные жители устроили скандал

31 марта с 08:00 в Украине начались выборы 2019, открылись избирательные участки для голосования, однако в Кривом Роге все пошло не по плану. Об этом информирует Первый Криворожский в социальной сети Facebook.

Жителям Кривого Рога пришлось "штурмовать" один из избирательных участков, который расположен в здании Авиаколледжа. Связано это с тем, что тот не начал работать в положенное время.

В сети даже опубликовали видео громкого скандала, на котором можно услышать негодование прибывших отдать голос за кандидата. Также, по данным издания, вовремя не заработал участок на микрорайоне Солнечный, который расположен в школе №118.

Пользователи неоднозначно восприняли ситуацию. Одни посчитали ее печальной, другие, напротив, восприняли с юмором:

"Кто-то не перевел часы", - написал первый пользователь.

"Как-то все печально", - добавил второй.

Напомним, что в Донецкой области избили члена избирательного участка. Как сообщил потерпевший, другие члены избирательного участка нанесли ему телесные повреждения и разбили камеру. Потерпевший от госпитализации отказался.

Мы сообщали, что киевлянка стала мамой прямо на избирательном участке. На данный момент уточняется, рожала ли женщина именно в роддоме либо же роды прошли прямо в помещении избирательного участка. О состоянии малышки и как ее назовут пока что не сообщалось.

Ранее мы писали о том, что делать избирателям на участках в случаях нестандартных ситуаций, таких как минирование участка или если они стали свидетелями нарушений.

А также о том, что в Житомирской обл. избиратели голосовали до открытия участка. Также было зафиксировано голосование избирателей без паспортов на участки в Черняховском районе.