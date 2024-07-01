"Включили великих патриотов": украинский певец прокомментировал языковой скандал с Данилко

Автор хита "Тебе знайшов", Дмитрий Волканов рассказал, что он тоже присутствовал на скандальном концерте Верки Сердючки. По словам певца, люди, которые писали комментарии против Данилко, на деле стояли на концерте до его завершения.

"Потом включили великих патриотов и пришли домой писать эту х*рню", - добавляет Дмитрий.

Volkanov (фото: instagram.com/dimavolkanov)

Парень отмечает, что тема языка "обширна" и для него лично. Исполнитель объясняет, что он родом из Бердянска и его семья общалась преимущественно на русском языке. Однако, по мнению Волканова, он не может отвечать вместо Данилко на вопрос, что разрешено шоумену, а что нет.

"Он справедлив и этим все сказано. Можно врать в вышиванке и прекрасно воровать деньги, как это делают многие наши депутаты, а можно петь на русском языке в Osocor и собирать сумасшедшие средства для помощи Вооруженным Силам", - резюмирует певец.

Volkanov (фото: instagram.com/dimavolkanov)

Языковой скандал с Данилко - что известно

Напомним, что 17 мая Андрей Данилко попал в скандал из-за исполнения своих русскоязычных хитов во время концерта в Киеве. Кроме того, на мероприятии Верка объявила о новой украиноязычной программе и представила фрагмент песни "Гуляночка", но в результате спела ее на вражеском языке. Люди в социальных сетях были возмущены действиями артиста, а некоторые гости концерта даже решили его покинуть.

Впоследствии уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отметил, что если певец не запрещен и является гражданином Украины, а песня артиста является авторской и находится в официальном репертуаре, то исполнять ее - не запрещено.