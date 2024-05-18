Верка Сердючка попала в скандал: исполнила на концерте русскоязычные хиты (видео)

Верка Сердючка попала в скандал из-за исполнения своих русскоязычных хитов во время концерта, который состоялся в Киеве, 17 мая.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на соцсети возмущенных зрителей.

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Так, во время мероприятия артистка исполнила песни на русском языке, в частности треки "Дольче Габбана", "Все будет хорошо", "Я не поняла", "Тук тук тук тук" и другие.

Также на концерте она объявила о новой украиноязычной программе и исполнила фрагмент песни "Гуляночка", но потом спела ее полностью на русском.

Реакция сети

Репертуар исполнительницы, который звучал на мероприятии, вызвал у многих шквал негодования.

Нашлись даже те, кто посреди события вышел с площадки.

Фу блін, ну реально вкурвлює російська музика і контент під неї в TikTok, я вже задовбалась пояснювати, чому цієї дічі не має бути

Вона ж говорила, що не буде співати російською, поки в країні війна.

А на концерті можна російською горланити?

Українська вишиванка і російські пісні… Жах.

Якщо ракети не міняють людей, то що може змінити ? Сумно і страшно, і боляче.

Невже таке може бути на 3-му році повномасштабної війни?

Отметим, что неожиданным моментом вечера также стало обращение Верки к представительницам Украины на Евровидении-2024.

Со сцены под открытым небом знаменитость поблагодарила дуэт alyona alyona и Jerry Heil, а затем исполнила их конкурсную песню "Teresa & Maria".

В своей версии певица изменила строки "с нами мама Тереза и Дева Мария" на "с нами мама Тереза и наша Вера".

Зал ответил на этот музыкальный сюрприз громкими аплодисментами.