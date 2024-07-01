"Ввімкнули великих патріотів": український співак прокоментував мовний скандал з Данилком

Автор хіта "Тебе знайшов", Дмитро Волканов розповів, що він теж був присутнім на скандальному концерті Вєрки Сердючки. Зі слів співака, люди, які писали коментарі проти Данилка, насправді стояли на концерті до його завершення.

"Потім ввімкнули великих патріотів і прийшли додому писати оцю х*рню", - додає Дмитро.

Volkanov (фото: instagram.com/dimavolkanov)

Хлопець зазначає, що тема мови є "обширною" і для нього особисто. Виконавець пояснює, що він родом з Бердянська і його родина спілкувалась переважно російською мовою. Проте, на думку Волканова, він не може відповідати замість Данилка на питання, що дозволено шоуменові, а що ні.

"Він справедливий і цим все сказано. Можна брехати у вишиванці й прекрасно красти гроші, як це роблять багато наших депутатів, а можна співати російською мовою в Osocor й збирати шалені кошти для допомоги Збройним Силам", - резюмує співак.

Volkanov (фото: instagram.com/dimavolkanov)

Мовний скандал з Данилком - що відомо

Нагадаємо, що 17 травня Андрій Данилко потрапив у скандал через виконання своїх російськомовних хітів під час концерту в Києві. Крім того, на заході Вєрка оголосила про нову україномовну програму і представила фрагмент пісні "Гуляночка", але в результаті заспівала її ворожою мовою. Люди у соціальних мережах були обурені діями артиста, а деякі гості концерту, навіть вирішили його покинути.

Згодом уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначив, що якщо співак не заборонений і є громадянином України, а пісня артиста є авторською і знаходиться в офіційному репертуарі, то виконувати її - не заборонено.