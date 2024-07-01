Звезда "Х-Фактора" признался, как Данилко ведет себя в реальной жизни: "Не буду врать"

Украинский певец и экс-участник шоу-балета Верки Сердючки Дмитрий Волканов рассказал, как себя ведет Андрей Данилко вне сцены. Он много работал с артистом, а потому знает, правдивы ли все слухи о его характере.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Волканов рассказал в интервью Алине Доротюк, уже вышедшем на ее YouTube-канале.

Как артист работал с Данилкой

Волканов участвовал в шоу "Х-Фактор", на котором он познакомился с артистом. И после проекта он получил приглашение. Данилко предложил ему сотрудничество.

Дмитрий согласился, он пробыл в команде певца четыре года. Сейчас он строит сольную карьеру и отмечает, что работа с Данилко ему понравилась.

Данилко в образе Сердючки и его "сценическая мама" (фото: instagram.com/v_serduchka)

"Я не буду врать, каждый человек для себя хочет какого-то роста, а я в коллективе пробыл четыре года. И когда я туда пришел, Андрей Михайлович мне сказал: "Дим, ты сейчас находишься в коллективе для того, чтобы смотреть, как это все работает ", - вспомнил артист.

"То есть я не осознавал себя как бэк-вокалист за спиной. Я учился, я был на том месте больше как ученик. Конечно, деньги это хорошо, но мне было интересно это все: как он выступает, как коллектив, какие отношения, саундчеки, гостиницы, это все", - добавил он.

Волканов также рассказал, что Данилко его поддерживал и не запрещал думать о сольной карьере. Поэтому работу с ним певец рассматривает как обучение, процесс подготовки.

Какой Данилко вне сцены

Доротюк вспомнила, что она слышала о характере Данилко. Артист, как ей рассказывали, очень открыт к тем, кого пускает в свой "ближний круг", но очень закрыт ко всем остальным.

"Нормальный человек абсолютно, без стереотипов. Просто нормальный Андрей Михайлович, который мне позволил столь много опыта получить... Я начал с ним знакомство еще на "Х-факторе". Я увидел, какие он дает наставления, то есть он для меня был определенного рода наставником", - поделился Волканов.

Дмитрий Волканов (фото: instagram.com/dimavolkanov)

Он отметил, что Данилко его никогда не "обрубал". И поэтому Волканов не боялся начинать сольную карьеру.

"Он абсолютно мудрый человек, очень. Поэтому он знает, как себя вести, с кем, где и как правильно. Я в этом очень хочу походить на него... Он абсолютно нормальный, никакой он не злой", - пояснил певец.

"Вне работы мы могли общаться абсолютно на разные темы, поэтому у нас были какие-то интересы. У нас было очень много общих тем, на которые мы могли говорить", - добавил он.

Также Волканов признался, что Данилко часто удивлялся тому, что он знает те или иные факты. И общение с ним его очень вдохновляло.

"Он для меня играет огромную роль в моей жизни", - резюмировал певец.